Amazon renueva su Kindle Scribe en España con nuevas versiones y un modelo a color
La nueva gama mejora el diseño, la velocidad y las funciones de escritura, e incorpora herramientas con IA para la gestión de notas
Amazon ha puesto a la venta la nueva generación de dispositivos Kindle Scribe, una familia que combina lector de libros electrónicos y cuaderno digital en un único dispositivo. La gama incluye el Kindle Scribe actualizado —disponible con y sin luz frontal— y el nuevo Kindle Scribe Colorsoft, el primer modelo a color de la serie.
Diseño más ligero y pantalla mejorada
El rediseño introduce cambios en ergonomía y rendimiento. El dispositivo reduce su grosor hasta los 5,4 milímetros y mantiene un peso de 400 gramos, con un aumento de velocidad de hasta el 40% tanto en la escritura como en el paso de página.
La pantalla, de 11 pulgadas, mantiene el acabado sin reflejos característico de la tinta electrónica, pero añade una textura que busca reproducir la sensación del papel al escribir. También se ha reforzado la iluminación frontal, que ahora cuenta con el doble de LED y ajuste automático.
En el interior, el equipo incorpora un procesador de cuatro núcleos y una capa de óxido diseñada para mejorar el contraste.
La llegada del color
La principal novedad es el Kindle Scribe Colorsoft, que introduce escritura a color en la gama. Este modelo utiliza una tecnología de pantalla desarrollada por Amazon y un nuevo motor de renderizado para mostrar tonos suaves, orientados a reducir la fatiga visual.
El dispositivo mantiene la autonomía de varias semanas y prescinde de aplicaciones o notificaciones, en línea con el enfoque de uso centrado en la lectura y la escritura.
Funciones con inteligencia artificial
La nueva generación integra herramientas de productividad basadas en inteligencia artificial. Entre ellas, destaca un sistema de búsqueda en los cuadernos capaz de generar resúmenes y responder a consultas sobre el contenido.
También se incorpora una pantalla de inicio con acceso rápido a notas, así como integración con servicios en la nube como Google Drive y Microsoft OneDrive para importar documentos y exportar archivos PDF anotados. La compatibilidad con OneNote permite convertir notas en texto o imágenes.
En el apartado de escritura, los dispositivos añaden nuevas opciones como diez colores de bolígrafo, cinco de subrayador y una herramienta de sombreado, además de un espacio de trabajo unificado para organizar documentos, libros y cuadernos.
Precios y disponibilidad
Los nuevos Kindle Scribe ya están disponibles en nuestro mercado. El modelo estándar parte de 519,99 euros para la versión de 32 GB y 569,99 euros para la de 64 GB. El Kindle Scribe Colorsoft comienza en 649,99 euros (32 GB) y 699,99 euros (64 GB), mientras que la versión sin luz frontal tiene un precio de 449,99 euros.
Todos los dispositivos incluyen un lápiz que se acopla magnéticamente y no requiere carga.
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