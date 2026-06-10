Logitech Mobi Fold: análisis del primer ratón plegable de la marca para trabajar en cualquier lugar

Logitech amplía su catálogo con Mobi Fold, su primer ratón plegable, una propuesta pensada para quienes alternan con frecuencia entre oficina, transporte, salas de espera o espacios compartidos. La idea de fondo es sencilla: si trabajar fuera del escritorio se ha convertido en algo habitual, las herramientas también deberían adaptarse a esa movilidad sin obligar a renunciar al control que aporta un ratón físico.

El producto nace, además, como respuesta a un problema concreto: muchos profesionales tienen ratón, pero no lo usan cuando trabajan en público porque el tamaño y la incomodidad de transporte pesan más que la costumbre. En ese contexto, Mobi Fold aparece como un dispositivo que intenta resolver justo ese punto débil, sin complicar el uso ni la transición entre un entorno y otro.

Diseño pensado para moverse

La principal diferencia de Mobi Fold está en su mecanismo plegable. Cuando se abre, el equipo se transforma en un ratón de tamaño normal; cuando se pliega, reduce su volumen hasta quedar mucho más compacto, para que pueda llevarse con facilidad en una bolsa o mochila. Ese formato permite reducir su tamaño casi a la mitad.

Ese planteamiento hace que el ratón no se entienda como un periférico de escritorio al uso, sino como una herramienta de transición entre dos formas de trabajar. No pretende sustituir a un ratón tradicional en ergonomía de sobremesa, sino ofrecer una solución más práctica para quienes necesitan una opción portátil sin pasar al trackpad del portátil.

Uso inmediato

Uno de los aspectos más prácticos del modelo es que se enciende automáticamente al desplegarlo y se apaga al plegarlo. Esto evita depender de botones o pasos extra para empezar a trabajar, algo especialmente útil cuando se usa en desplazamientos o en momentos en los que interesa montar y desmontar el equipo con rapidez.

Cuenta con clics silenciosos, un punto relevante para espacios compartidos. En cuanto a experiencia de uso, esto lo sitúa en una categoría concreta: la de periférico pensado para trabajar sin llamar la atención ni generar ruido.

Control y funciones

Mobi Fold incorpora Adaptive Touch Scrolling, una función que busca aportar precisión tanto en tareas de detalle, como navegar por hojas de cálculo, como en desplazamientos rápidos por documentos largos. También incluye dos botones personalizables que pueden configurarse a través de la aplicación Logi Options para acceder a atajos como cambiar de aplicación o hacer capturas de pantalla.

Integra un modelo de IA integrado en el dispositivo que ayuda a evitar clics involuntarios al plegarlo. Es un detalle pequeño, pero importante desde el punto de vista del uso real, porque el plegado forma parte central del diseño y cualquier acción accidental en ese momento puede generar errores o molestias.

Conectividad y compatibilidad

En conectividad, Mobi Fold puede enlazarse con hasta tres dispositivos a través de Bluetooth. En el caso de la versión Mobi Fold for Business, también incluye el receptor Logi Bolt, lo que añade una opción de conexión inalámbrica orientada a entornos profesionales.

La compatibilidad es amplia: Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS y Linux. Eso convierte al producto en una opción versátil para usuarios que trabajan con más de un sistema o que cambian con frecuencia entre portátil, tablet y otros equipos. Logitech también señala compatibilidad con Fast Pair en el primer dispositivo de la marca con esta certificación, dirigida a usuarios de Google.

Resistencia y autonomía

La marca afirma que Mobi Fold ha superado pruebas de caída, que está envuelto en una funda de silicona resistente al polvo y que su bisagra interna ha sido probada para soportar 15 años de uso diario. Son datos que apuntan a un producto pensado para soportar el trajín del transporte y no solo el uso ocasional.

En batería, con 1 minuto de carga se obtienen 22 horas de autonomía, y que una carga completa permite hasta 30 días de uso. Esto refuerza el enfoque de movilidad, porque reduce la dependencia del cargador en jornadas cortas o viajes.

Materiales y sostenibilidad

Logitech también incorpora argumentos de sostenibilidad en la definición del producto. Usa plástico reciclado posconsumo certificado hasta un 36% en los modelos Graphite, además de imanes con metales de tierras raras 100% reciclados posconsumo. El embalaje, por su parte, es de papel con certificación FSC.

Dentro del lenguaje de producto, este apartado no cambia la experiencia de uso, pero sí aporta contexto sobre cómo se ha concebido el equipo. En una gama destinada al trabajo móvil, estos detalles pueden tener peso para quien valora tanto la funcionalidad como el origen de los materiales y la sostenibilidad.

Ventajas del equipo

Formato plegable que reduce el tamaño para transportarlo con más facilidad.

Encendido y apagado automáticos al abrir y cerrar el ratón.

Clics silenciosos, útiles en espacios compartidos.

Compatibilidad con varios sistemas operativos.

Conexión con hasta tres dispositivos.

Autonomía amplia para uso móvil, con carga rápida de 1 minuto para 22 horas.

Botones personalizables mediante Logi Options.

Diseño orientado a la resistencia frente a caídas, polvo y uso prolongado.

Precio oficial

El precio oficial de Mobi Fold es de 79,99 €. El modelo está disponible en color grafito, y en lila y blanco roto en determinados mercados.

Para la compra, la web oficial es Logitech España, donde además aparece la referencia directa a Mobi Fold dentro de las promociones destacadas de la marca.

Mobi Fold for Business está disponible por 84,99 € a través de los canales B2B autorizados de la marca.

Valoración

Mobi Fold es una propuesta coherente para quienes necesitan un ratón fácil de transportar, rápido de iniciar y pensado para trabajar en distintos entornos. Su valor está menos en la innovación espectacular que en la resolución práctica de un problema muy concreto: llevar un ratón de verdad sin sacrificar espacio ni comodidad de uso.

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Como producto, destaca por el formato plegable, la conectividad amplia, la autonomía y la integración de funciones pensadas para movilidad real. Por todo ello, la valoración global es positiva, especialmente para perfiles que trabajan fuera de la mesa de forma habitual y quieren una alternativa compacta al trackpad.