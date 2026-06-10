¿Cuándo llega iOS 27 a España? Será compatible solo en estos modelos de iPhone

Hace tan solo un mes que la empresa estadounidense Apple lanzó de forma definitiva la actualización de su sistema operativo iOS 26.5, el cual traía novedades muy visuales y otras en el apartado de seguridad.

Sin embargo, la compañía de la manzana mordida no descansa y este lunes ha presentado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) todas las novedades para su 'software', el iOS 27.

Llega Siri AI

Uno de los cambios más destacados por Apple es su asistente virtual, que pasará a llamarse Siri AI por la incorporación de la tecnología 'Apple Intelligence', la cual lo volverá "más útil que nunca". A partir de finales de este año, probablemente en otoño, la Inteligencia Artificial (IA) de Siri estará disponible en inglés y podrá mantener conversaciones más naturales y ofrecer respuestas más completas.

El logo de Apple Inteligence. / ADAM VAUGHAN / EFE

Además, el asistente también podrá comprender el contexto personal del usuario, por lo que encontrará respuestas relevantes con tan solo preguntar. Siri podrá buscar desde una fotografía de hace años hasta localizar un correo electrónico perdido o acceder a una nota guardada en alguno de nuestros dispositivos de Apple.

Aplicación propia para Siri

Por otro lado, la IA de Siri también podrá realizar acciones en aplicaciones como Mensajes, Música o Recordatorios, entre otras. El asistente virtual también tendrá la capacidad de editar un mensaje que se acaba de enviar o añadir una canción en una lista de reproducción.

Siri permitirá buscar, hacer preguntas y realizar acciones a través de la cámara y en función de lo que rodea al usuario, como por ejemplo, enfocar un plato y descubrir qué ingredientes contiene.

Como cabría esperar, el asistente será personalizable: el usuario podrá elegir una voz y luego escoger la expresividad y ritmo que le resulten más cómodos.

Por último, iOS 27 añadirá una aplicación propia para Siri que reunirá todas las conversaciones que se han mantenido con la herramienta. De esta manera, podrá seguir la misma conversación desde dispositivos de Apple diferentes.

Aún más novedades

Por si fuera poco, esta actualización aún trae más novedades: Apple usará la IA para editar las fotografías de forma inteligente, añadiendo funciones como reencuadrar una imagen después de haberla tomado o ampliar la misma con la herramienta 'Extender'. Además, la función de eliminar objetos se mejorará para poder conseguir los mismos resultados con elementos aún más grandes.

Apple Intelligence está pensado para hacer la vida más fácil a los usuarios: trae una infinidad de novedades más relacionadas con la aplicación de llamadas, de su navegador web Safari, de las contraseñas guardadas en el dispositivo o los atajos.

Un diseño mejorado

La compañía de la manzana mordida explica que mejorará el diseño, ya que "las actualizaciones de 'Liquid Glass' garantizan una legibilidad excepcional, gracias a una refracción más uniforme y un contraste mejorado". En otras palabras, las aplicaciones serán más nítidas y detalladas, además de tener el control de la transparencia de este diseño, la cual se podrá ajustar desde "ultratransparente hasta totalmente tintado".

Cambios en el diseño 'Liquid Glass'. / JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

La nueva actualización también promete un rendimiento hasta un 30% más rápido para el inicio de aplicaciones, el 70% para la carga de fotografías en la galería o el 80% para transferencias de AirDrop (la función exclusiva de Apple que permite transferir imágenes, vídeos, documentos o enlaces de forma inalámbrica entre sus dispositivos).

Comprometido con la seguridad infantil y otros cambios

Apple se ha comprometido también con la seguridad infantil, ya que incorporará nuevas funciones que facilitarán "a los padres y tutores la tarea de mantener a los niños seguros". Por ejemplo, los padres podrán elegir exactamente qué aplicaciones del sistema pueden usar sus hijos, aceptar o rechazar el acceso a nuevos sitios web, limitar contenido explícito o establecer límites de tiempo para distintas categorías.

Además, iOS 27 traerá otros cambios que abarcan funciones como el VoiceOver (el lector de pantalla integrado que describe en voz alta lo que aparece en pantalla), los álbumes compartidos de iCloud, la aplicación de Salud para la perimenopausia y la menopausia, la aplicación de Mapas, el Hogar Inteligente o el Gymkit (función que permite sincronizar el Apple Watch con máquinas de ejercicio cardiovascular).

¿Mi iPhone es compatible con iOS 27?

La buena noticia es que esta nueva actualización será compatible con la mayoría de dispositivos móviles de Apple, desde el iPhone SE de segunda generación y posteriores, hasta el último modelo, el iPhone 17 Pro Max, incluyendo todas las gamas intermedias entre estos dos modelos (iPhone 11, 12, 13, 14, 15 y 16).

En definitiva, iOS 27 llegará al público a finales de año, seguramente coincidiendo con la presentación de los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Por lo tanto, esta actualización del sistema de Apple pasará los meses de verano en forma de beta para que los usuarios puedan probarlo antes del lanzamiento oficial.

Funciones no disponibles en Europa

Con todo, es importante destacar que muchas de las novedades mencionadas no estarán disponibles para los usuarios europeos, por lo menos de momento. ¿El motivo? Las discordancias legales entre la empresa de Cupertino y la Comisión Europea, que exigía abrir el ecosistema de IA a la competencia, algo a lo que Apple se negó rotundamente. Los esfuerzos por alcanzar un acuerdo entre ambas partes han sido –hasta la fecha– en vano. Así pues, el iOS 27 que llegue a España y resto de países europeos lo hará, por ahora, desprovisto de funciones como Apple Intelligence o Siri AI.

Sea como sea, instalar esta actualización es muy fácil: desde Ajustes, se debe acceder a 'General', para luego ir la pestaña de 'Actualización de Software', donde aparecerá el nuevo iOS 27.

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Captura de pantalla de la nueva actualización de iOS 27. / Apple

Fuentes