Pequeño por fuera, preparado por dentro: Geekom A7 R5-7545U, todo lo que hay que saber de este completo Mini PC

El Mini PC Geekom A7 2026 Edition se ofrece en dos configuraciones de procesador, y una de ellas es la que centra este análiisis: el AMD Ryzen 5 7545U, con 6 núcleos, 12 hilos, frecuencia de hasta 4,9 GHz y gráficos integrados Radeon 740M. La marca lo sitúa como un equipo orientado a un uso equilibrado, con énfasis en oficina, entretenimiento, multitarea y tareas creativas ligeras.

Frente a otros mini PC más cerrados, la marca destaca aquí una memoria DDR5 SO-DIMM reemplazable y ampliable hasta 64 GB, además de un SSD M.2 PCIe 4.0 con soporte de hasta 2 TB. Eso la convierte en una propuesta más flexible para quien no quiere quedarse atado a una configuración soldada.

Diseño y formato

La primera idea que transmite este modelo es la de un ordenador de sobremesa muy reducido, pensado para ocupar lo mínimo en la mesa o incluso ir detrás del monitor mediante soporte VESA. Sus dimensiones son 112,4 x 112,4 x 37 mm, con un volumen de 0,47 litros y chasis de aluminio en la edición 2026.

El diseño no busca llamar la atención por exceso, sino resolver bien el problema de fondo: concentrar conectividad y rendimiento en un formato discreto. Ese enfoque encaja mejor en puestos de trabajo, oficinas domésticas o salas donde interesa despejar espacio sin renunciar a puertos y salidas de vídeo.

Procesador y gráficos

El Ryzen 5 7545U es el corazón de esta versión y, según la ficha oficial, trabaja con 6 núcleos, 12 hilos, 16 MB de caché L3 y un TDP de 28 W. La firma lo acompaña con Radeon 740M, una iGPU basada en RDNA 3, pensada para tareas gráficas integradas sin recurrir a una tarjeta dedicada.

En la práctica, esto lo sitúa en un terreno muy razonable para productividad, navegación intensiva, videollamadas, reproducción multimedia y trabajos de edición ligeros. No es un equipo para juegos altamente exigentes ni para cargas gráficas muy pesadas, pero sí para un uso general ágil y suficiente en un formato muy contenido.

Memoria y almacenamiento

Uno de los puntos más interesantes del A7 es que usa memoria DDR5 SO-DIMM, con 16 GB de serie, y no un sistema de memoria soldada. La propia marca indica que puede ampliarse hasta 64 GB, algo que alarga la vida útil del equipo y permite adaptarlo mejor a necesidades futuras.

En almacenamiento parte con un SSD PCIe 4.0 de 1 TB en la configuración analizada, aunque la especificación oficial también contempla versiones con 500 GB y expansión hasta 2 TB. La idea clave es sencilla: arranca rápido, responde bien y ofrece margen para crecer sin cambiar de ordenador.

Conectividad real

Aquí el A7 se mueve con gran solidez. Incluye LAN 2.5G, Wi‑Fi 6E y Bluetooth 5.2, una combinación que cubre bien tanto conexión por cable como inalámbrica. El puerto Ethernet usa controladora Intel RTL8125BG-CG, lo que da una idea clara de la orientación del producto hacia una conectividad estable.

La selección de puertos es amplia para el tamaño del equipo: USB 4, USB-C 3.2 Gen 2, tres USB-A 3.2 Gen 2, un USB 2.0, lector SD, dos HDMI 2.0, jack de 3,5 mm y entrada de corriente. En un mini PC de este tamaño, esa distribución resulta más útil que muchas promesas genéricas sobre “versatilidad”.

Pantallas y uso

En las pruebas realizadas se observa compatibilidad con hasta cuatro pantallas 4K o una salida 8K, combinando los dos HDMI 2.0 con el USB4 y el USB-C de función completa. Eso hace que el equipo encaje especialmente bien en puestos de trabajo con varias ventanas abiertas, en oficinas en casa o en entornos de consulta y monitorización.

No hace falta pensar en este equipo como una estación de trabajo potente en sentido estricto, sino como una base compacta para quien necesita orden, silencio y multiventana. Ese es su terreno natural: productividad sin torre grande, sin cables excesivos y sin ocupar media mesa.

Refrigeración y ruido

El equipo dispone de IceBlast 3.0, un sistema de refrigeración que combina ventilación activa y tubos de cobre para mantener la temperatura bajo control. La marca insiste en que el objetivo es sostener el rendimiento con un funcionamiento silencioso.

Este punto importa mucho en un mini PC, porque el formato reducido obliga a cuidar bien el calor. El equipo está diseñado para trabajar de forma estable en tareas prolongadas.

Sistema y compatibilidad

La unidad se entrega con Windows 11 Pro preinstalado, y hay que destacar la compatibilidad con Linux, incluyendo distribuciones como Ubuntu y Debian. También admite otros sistemas compatibles con x86, lo que amplía su utilidad para usuarios más técnicos.

Esto significa que llega listo para usar y que no obliga a una instalación compleja desde el primer día. Para un perfil más avanzado, añade margen para montar un pequeño servidor doméstico, un centro multimedia o una máquina de trabajo alternativa.

Ventajas del equipo

Formato muy compacto, con chasis de aluminio y posibilidad de montaje VESA.

Procesador Ryzen 5 7545U de 6 núcleos y 12 hilos, adecuado para uso diario y multitarea.

Gráficos Radeon 740M con arquitectura RDNA 3, suficientes para multimedia y trabajo general.

Memoria DDR5 SO-DIMM ampliable hasta 64 GB, lo que mejora la longevidad del equipo.

SSD PCIe 4.0 que soporta hasta 2 TB, con buen margen de expansión.

Conectividad muy completa: USB4, 2.5G LAN, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.2 y lector SD.

Soporte para hasta cuatro pantallas y salida 8K, útil para entornos de productividad.

Windows 11 Pro preinstalado y compatibilidad con Linux.

Garantía limitada de 3 años.

Precio unos 650 euros. Dependiendo de la configuración.

Valoración

El Geekom A7 con Ryzen 5 7545U deja una impresión positiva por una razón muy concreta: combina formato reducido, conectividad amplia, memoria ampliable y un sistema listo para usar sin complicaciones. No pretende ser un mini PC para todo, pero sí resuelve con solvencia el trabajo diario, el ocio doméstico y la multitarea moderada en un chasis muy compacto.

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En conjunto, es una propuesta sólida para quien quiere un ordenador pequeño, ordenado y con margen de crecimiento. Su punto fuerte no es la espectacularidad, sino el equilibrio entre tamaño, prestaciones y posibilidades de ampliación.