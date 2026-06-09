El MWC tuvo un impacto económico en Barcelona de casi 600 millones de euros

Una semana al año, las 105.000 personas que asisten al Mobile World Congress llenan las calles, hoteles, taxis y metros de Barcelona. Sin embargo, como recalca John Hoffman, "también dejan un rastro". La edición de este año, que celebró dos décadas establecida en la ciudad, se tradujo en un impacto económico de 588 millones de euros, ha informado este martes el consejero delegado de GSMA Ltd., patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones y organizadora del congreso.

A lo largo de los últimos 20 años, la capital catalana y el MWC han tejido una relación mutualmente beneficiosa que se ha traducido en el impulso del ecosistema tecnológico local, cada vez más robusto. "Nunca esperamos estar aquí dos décadas, pero lo hicimos y eso es porque tenemos una colaboración público-privada y comunidad implicada que va en la misma dirección", ha afirmado Hoffman en un encuentro con periodistas al que ha atendido EL PERIÓDICO. "¿Por qué no quedarnos aquí para siempre?".

La crisis en el Golfo Pérsico rebajó la cifra de asistentes respecto a 2025, cuando se igualó el record histórico de 109.000 visitantes. El martes fue el día que más asistentes concentra, pues la agenda de actos es más variada, explican desde la organización.

Aun así, la pasada edición de la feria logró aumentar su impacto económico en Barcelona en un 5%. Además, generó unos 14.000 empleos temporales, un incremento anual del 8% respecto a la edición de 2025. "La pandemia interrumpió nuestra progresión pero la hemos recuperado y no se irá a ningún sitio", ha recalcado el presidente de GSMA.