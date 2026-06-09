Dyson lanza una edición limitada de verano para su gama de cuidado capilar

Dyson ha presentado una nueva edición limitada para su línea de cuidado capilar bajo el nombre Ceramic Apricot and Topaz, una propuesta cromática que se incorpora a varios de sus dispositivos de estilizado. La firma británica vincula este lanzamiento con el inicio del verano y, en particular, con la luz característica del solsticio, el día más largo del año.

Diseño sensorial

La nueva paleta combina tonos anaranjados, albaricoque y matices dorados. Según la compañía, el desarrollo de estos colores ha corrido a cargo de su equipo de diseño de colores, materiales y acabados (CMF), que ha tomado como referencia los cambios de intensidad lumínica a lo largo del día, desde el amanecer hasta el atardecer.

Más allá del componente estético, Dyson enmarca esta edición dentro de su enfoque de diseño sensorial, que abarca tanto el comportamiento del producto como su acabado. La empresa sostiene que elementos como el sonido de los dispositivos, la interacción durante el peinado o los materiales utilizados forman parte de una experiencia de uso más amplia.

Disponibilidad

La edición Ceramic Apricot and Topaz estará disponible en varios de los dispositivos de la gama Dyson Beauty. Entre ellos figura el moldeador Airwrap Co-anda 2x, equipado con el motor digital Hyperdymium 2 y diseñado para realizar funciones como secar, rizar o alisar sin recurrir a temperaturas extremas. También se incluye el Airwrap i.d., que incorpora conectividad Bluetooth y permite personalizar rutinas a través de una aplicación móvil.

La propuesta se completa con la plancha-secador Airstrait, que alisa el cabello utilizando flujo de aire en lugar de placas calientes, y el secador Supersonic Nural, que integra sensores para ajustar automáticamente la temperatura en función de la proximidad al cuero cabelludo.

Junto a los dispositivos, Dyson recuerda su línea de productos capilares —como Omega, Chitosan o Amino— orientados al cuidado del cabello y diseñados para complementar el uso de sus herramientas, aunque estos no forman parte directa de la edición limitada.

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Precio

Los dispositivos con el acabado Ceramic Apricot and Topaz ya están disponibles en nuestro mercado a través de la web de la compañía, con precios que oscilan entre los 499 y los 649 euros.