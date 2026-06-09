Así es el cargador de 100 W con 3 puertos y pantalla inteligente, de Anker

Anker tiene en su catálogo un cargador de pared de 100 W con tres puertos y pantalla inteligente que busca resolver una necesidad concreta: cargar varios dispositivos a la vez sin llenar el enchufe de adaptadores distintos. Con un diseño compacto, puntas plegables y un cable USB-C a USB-C incluido, se perfila como una solución para quienes usan portátil, móvil y accesorios en el mismo día.

El modelo combina dos puertos USB-C de hasta 100 W y un puerto USB-A de hasta 33 W, de modo que puede alimentar hasta tres dispositivos simultáneamente. El reparto de energía se ajusta de forma inteligente para que cada equipo reciba una salida adecuada en función de cuántos dispositivos estén conectados.

Qué aporta este cargador

La primera ventaja es la potencia. Con un solo dispositivo conectado, cualquiera de los dos USB-C puede entregar hasta 100 W completos, lo que lo hace útil para portátiles, tablets y móviles que admiten carga por USB-C. Cuando se conectan dos o tres dispositivos, el cargador reparte la energía en distintas combinaciones para mantener la carga activa en todos ellos.

La segunda ventaja es la versatilidad. La presencia de un USB-A amplía la compatibilidad con accesorios que todavía usan ese formato, mientras que los dos USB-C cubren el uso más habitual en equipos actuales. Además, el modo automático de bajo consumo limita la salida del USB-A a 5 W para dispositivos poco exigentes como auriculares.

La tercera ventaja es la información visual. La pantalla inteligente muestra el estado de carga, la potencia de salida de cada puerto, la temperatura y otros datos en tiempo real, algo poco habitual en un cargador de este tamaño. Las pruebas realizadas al equipo indican que la pantalla puede mostrar el total de salida cuando el cargador se conecta a la corriente.

Diseño y portabilidad

Otro punto a favor es el formato. El cargador mide 2,72 x 2,17 x 1,34 pulgadas y pesa poco más de 210 gramos, así que está pensado para ocupar poco espacio en una mesa o en una bolsa de viaje. Las puntas plegables refuerzan esa idea de producto portable, fácil de guardar y transportar.

En la práctica, esto lo convierte en una opción interesante para personas que trabajan fuera de casa o que alternan entre oficina, casa y desplazamientos. También ayuda a reducir el número de cargadores que hay que llevar encima, algo especialmente útil cuando se usan varios dispositivos a diario.

Cómo optimizar la carga

Para aprovecharlo mejor, conviene conectar el dispositivo más exigente al USB-C principal cuando solo se vaya a cargar un equipo. Así se puede aprovechar la entrega completa de 100 W en ese puerto, que es donde el cargador muestra todo su potencial.

Si se van a cargar dos dispositivos, tiene sentido dejar el portátil en uno de los USB-C y el móvil o la tablet en el otro, porque el cargador reparte la energía en combinaciones como 70 W y 30 W, o 67 W y 33 W. Esa distribución ayuda a que ambos equipos reciban una carga equilibrada sin necesidad de usar más de un adaptador.

Cuando se conectan tres aparatos, el reparto pasa a 80 W, 12 W y 7,5 W, así que lo más razonable es reservar la mayor potencia para el dispositivo principal y dejar los accesorios de menor consumo para el resto de puertos. En el caso de auriculares u otros periféricos pequeños, el USB-A en modo de bajo consumo es la opción más lógica.

Para quién está recomendado

Este cargador está especialmente recomendado para usuarios con varios dispositivos USB-C que quieren simplificar la carga diaria. También encaja bien en perfiles que viajan con frecuencia y buscan un cargador compacto, potente y fácil de guardar.

Además, puede resultar útil para quienes valoran ver información de carga en pantalla y controlar mejor la potencia y la temperatura durante el uso. En cambio, para alguien que solo carga un teléfono de vez en cuando, su planteamiento puede ser más completo de lo necesario.

Valoración y precio

Anker firma un cargador bien resuelto, especialmente útil para quienes usan varios dispositivos a diario y quieren un único adaptador potente, compacto y fácil de llevar. La combinación de 100 W, tres puertos y pantalla inteligente le da un plus práctico frente a modelos más básicos, y su reparto de energía lo hace especialmente versátil para portátil, móvil y accesorios.

Es un producto que destaca más por su funcionalidad real que por el simple reclamo técnico, y deja una impresión muy positiva en el conjunto. Para quien necesite simplificar la carga sin renunciar a potencia ni a comodidad, es una propuesta muy sólida.

En un mercado saturado y cada vez más complejo para la elección, Anker apuesta aquí por una fórmula que combina potencia, control visual y un uso práctico para el día a día. No es un accesorio pensado solo para cargar más rápido, sino para cargar mejor, con más orden y menos cables sobre la mesa.

Se comercializa a un precio de unos 60 euros, en función del canal de distribución y las promociones.

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Ficha de producto

Ofrece una potencia máxima de 100 W, integra dos puertos USB-C y un puerto USB-A, incluye una pantalla inteligente con datos de carga en tiempo real, viene con un cable USB-C a USB-C de 1,2 metros y adopta un diseño compacto con puntas plegables. Está disponible en negro y gris.