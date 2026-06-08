Redmi Watch 6: un reloj funcional que apuesta por la autonomía y la lectura clara

Redmi Watch 6 llega con la propuesta de más pantalla, más autonomía y más funciones de salud y deporte, todo en un cuerpo de 9,9 mm y con pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas. Es un reloj pensado para quien quiere un smartwatch sencillo de usar, con buena visibilidad exterior y sin cargarlo cada pocos días.

Mantiene una estética sobria, y con chasis de aleación de aluminio. Xiaomi lo presenta además como 1,4 mm más delgado que la generación anterior. La corona elevada de acero inoxidable y el segundo botón físico añaden control directo, una decisión útil para navegar sin depender siempre de la pantalla táctil.

No es un reloj que busque llamar la atención por materiales lujosos o por un diseño experimental, sino uno que intenta ser discreto, compacto y razonablemente resistente.

Pantalla y manejo

La pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas es la pieza central del producto, con resolución de 432 x 514 píxeles, 324 ppp, refresco de 60 Hz y brillo máximo de 2.000 nits. En la práctica, esa combinación apunta a una lectura cómoda de notificaciones, métricas deportivas y hora incluso en exteriores, siempre dentro de lo que permite un panel de este tipo.

Los biseles simétricos de 2 mm ayudan a reforzar la sensación de amplitud frontal, mientras que la pantalla siempre activa añade una capa de comodidad para ver la hora sin levantar la muñeca. El manejo con dos botones físicos es coherente con ese enfoque: menos gestos, más acceso directo a funciones concretas.

Batería y autonomía

El modelo proporciona hasta 24 días de batería en uso ligero, 12 días en uso normal y 7 días en uso intensivo, con una batería de 550 mAh. Son cifras muy superiores a las de muchos relojes con sistema más completo, aunque, como siempre, dependen de la configuración y del uso real.

Aquí está una de sus mayores virtudes: para quien no quiere vivir pendiente del cargador, el Watch 6 tiene mucho sentido. La letra pequeña, eso sí, importa; parte de esa autonomía se consigue con ajustes moderados, sin pantalla siempre activa y con un nivel de seguimiento contenido.

Salud y deporte

En salud, el reloj ofrece monitorización de frecuencia cardíaca durante todo el día, saturación de oxígeno, sueño, estrés y salud menstrual, además de ejercicios de respiración. Xiaomi recuerda, lógicamente, que no es un dispositivo médico y que los resultados sirven solo como referencia.

En deporte, supera los 150 modos y suma GNSS de doble banda L1 con cinco sistemas de posicionamiento, algo relevante para mejorar la precisión en rutas al aire libre. También tiene resistencia al agua de 5 ATM, suficiente para natación en piscina y aguas poco profundas, pero no para duchas calientes, sauna o buceo.

Conectividad y ecosistema

Integra funciones ligadas al ecosistema Xiaomi, como el control remoto de cámara y el acceso al Smart Hub de la firma, aunque este último exige compatibilidad concreta con teléfono o tableta Xiaomi, HyperOS y las apps correspondientes. También incorpora alertas por vibración más refinadas y la posibilidad de configurar accesos rápidos desde el botón secundario.

Eso lo convierte en un reloj interesante para quien ya está dentro del universo Xiaomi. En otros ecosistemas, su valor práctico sigue ahí, aunque algunas funciones pierden relevancia.

Precio y valoración

El Watch 6 tiene un precio que ronda los 100 euros.

La valoración, tras las pruebas realizadas, es muy positiva pues destaca por pantalla grande, buena autonomía y un conjunto correcto de funciones para deporte y salud, ro sin ambición de competir en prestaciones avanzadas de un reloj más caro.

Como compra, encaja bien en un perfil de uso diario, con prioridades claras: lectura cómoda, batería larga, seguimiento básico completo y manejo sencillo.

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Cuadra de manera excelente para personas que quieren un reloj fácil de leer en exterior y con una pantalla grande; usuarios que priorizan autonomía por encima de funciones avanzadas de reloj inteligente; para quienes buscan seguimiento básico de salud y deporte sin complicaciones. Especialmente para usuarios del ecosistema Xiaomi que quieran aprovechar control de dispositivos y atajos compatibles.