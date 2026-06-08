La Fundación Mobile World Capital Barcelona elige hoy a su nueva dirección general

La Fundación Mobile World Capital Barcelona decide este lunes quién tomará el relevo de Francesc Fajula al frente de su dirección ejecutiva. El patronato de esta entidad, que impulsa el desarrollo digital de la capital catalana más allá de los días en los que se convierte en sede del Mobile World Congress, se reunirá esta mañana para determinar cuál de las candidaturas presentadas para asumir su liderazgo es la vencedora, una decisión que debería anunciarse antes del mediodía.

Según fuentes internas consultadas por EL PERIÓDICO, entre los nombres que suenan con fuerza destaca el de Laia Corbella, actual directora de comunicación y responsable de asuntos públicos de MWCapital. Nacida en Lleida en 1985, la periodista ha basculado entre el sector público y privado, haciendo de puente entre ambos, y sabe lo que es tomar decisiones. Antes de la fundación desempeñó varios cargos de responsabilidad, desde la dirección del medio digital VIAempresa a la dirección de comunicación del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La decisión sobre el rumbo de MWCapital, que el próximo año cumplirá 15 de su creación, queda ahora en manos de su patronato. Este está formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, Fira de Barcelona, GSMA —patronal mundial del sector de las telecomunicaciones y organizadora del MWC—, Telefónica, Vodafone, Orange, DAMM y CaixaBank.

Fajula abandonó la dirección de MWCapital el pasado 8 de mayo después de cuatro años en un cargo que heredó de su predecesor, Carlos Grau. Como avanzó EL PERIÓDICO, esa renuncia se debió a que asumió el liderazgo de otro ambicioso proyecto: convertir España en una de las gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. El directivo gerundense ya trabaja en una candidatura que, de ser seleccionada a finales de año por Bruselas, se traduciría en la creación de un macrocentro de datos de hasta 5.000 millones de euros en Móra la Nova, cerca de Tarragona.