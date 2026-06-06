Dreame introduce brazos extensibles en su nuevo robot aspirador de gama alta

La compañía tecnológica Dreame ha lanzado en España el X60 Pro Ultra Complete, un robot aspirador que sitúa el foco en la ampliación del alcance físico de la limpieza mediante un sistema de brazos extensibles diseñado para mejorar el acceso a zonas tradicionalmente difíciles.

El dispositivo incorpora la tecnología Dual UltraExtend, que permite desplegar tanto las mopas como el cepillo lateral para cubrir áreas que suelen quedar fuera del radio de acción de los robots convencionales. Según la compañía, las mopas pueden extenderse hasta 18 centímetros y el cepillo lateral hasta 12 centímetros, lo que facilita la limpieza en bordes, rodapiés, huecos entre muebles o espacios bajos.

Servicio

Este enfoque busca resolver una de las limitaciones habituales de los robots aspiradores: la incapacidad para limpiar con precisión en zonas periféricas o de difícil acceso sin intervención manual. La propuesta de Dreame se basa en aumentar el alcance mecánico del dispositivo en lugar de depender únicamente de la navegación o la potencia de succión.

El sistema se complementa con la plataforma de inteligencia artificial OmniSight 3.0, que permite reconocer más de 320 tipos de objetos y reaccionar ante obstáculos de pequeño tamaño en fracciones de segundo. A ello se suma un sistema de iluminación que mejora la detección de suciedad poco visible, como polvo fino o líquidos transparentes.

Funciones

En el apartado técnico, el robot integra funciones como superación de obstáculos de varios niveles, un chasis elevable para adaptarse a alfombras y un sistema de doble cepillo diseñado para evitar enredos. También incluye un sistema de fregado con control térmico y autolimpieza de mopas con agua caliente.

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Precio

El X60 Pro Ultra Complete ya está disponible en España a través de los canales habituales de venta por 1.499 euros y con una oferta de lanzamiento activa durante los primeros días de comercialización. Llegarán modelos de la misma serie, como el X60 Pro Ultra Matrix o el X60 Pro Master, a partir del mes de agosto.