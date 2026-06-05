NOVEDADES
SharkNinja lanza la plancha SilkiPro Straight para cabello húmedo o seco
El dispositivo incorpora tecnología de control térmico y peines intercambiables para peinar en un solo paso
SharkNinja ha anunciado el lanzamiento de Shark SilkiPro Straight, su primera plancha de pelo independiente, para alisar el cabello en húmedo y en seco con una única herramienta. El dispositivo integra tecnologías de secado y alisado para reducir el tiempo de peinado y limitar la exposición a altas temperaturas.
La nueva plancha combina placas cerámicas con un sistema de control térmico que mide la temperatura de forma continua —hasta 1.000 veces por segundo— para ajustar el calor y evitar daños. Integra asimismo la tecnología RapidDry, basada en un flujo de aire de alta velocidad que permite secar y alisar de forma simultánea.
Accesorios
El dispositivo incluye tres peines intercambiables —de púas anchas, suave y de precisión— para adaptarse a distintos tipos de cabello: texturas gruesas o rizadas hasta acabados más pulidos. Estos accesorios están diseñados para reproducir técnicas profesionales de peinado, facilitando un mayor control sobre el acabado.
Objetivo comercial
Según la compañía, el producto ha sido desarrollado bajo criterios de diseño inclusivo para garantizar resultados homogéneos en diferentes tipos de cabello, una línea de trabajo que Shark Beauty impulsa desde 2021. La herramienta también permite realizar otros estilos, como ondas o rizos, además del alisado.
Precio
La Shark SilkiPro Straight está disponible desde este mes de junio en tres acabados —ciruela satinada, rosa pétalo y turquesa— con un precio de 249,99 euros en la web de la compañía.
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