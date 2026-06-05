iRobot amplía su catálogo con el Roomba Plus 415 Combo, robot aspirador y friegasuelos con base de autolimpieza

iRobot ha puesto a la venta en nuestro mercado el Roomba Plus 415 Combo con Base AutoWash, un robot aspirador y friegasuelos que se incorpora a su nueva gama Roomba 2026.

El nuevo modelo combina aspirado y fregado en una pasada e incorpora un sistema de mopas duales junto a una función de fregado intensivo para zonas con suciedad persistente. Según la compañía, el equipo alcanza una potencia de succión de 20.000 Pa, una cifra superior a generaciones anteriores de la marca, orientada a la recogida de polvo fino, restos sólidos y pelo de mascotas.

Tecnologías aplicadas

En el apartado de navegación, el robot integra tecnología LiDAR, que permite mapear el hogar y planificar recorridos de limpieza más sistemáticos. Este tipo de soluciones se ha consolidado en la gama media y alta del sector, al mejorar la cobertura en viviendas con múltiples estancias o presencia de obstáculos.

Uno de los elementos diferenciales del dispositivo es la base AutoWash, que automatiza parte del mantenimiento. El sistema vacía el depósito de suciedad, limpia las mopas tras cada uso y las seca con aire caliente a 45 grados. Esta funcionalidad busca reducir la frecuencia de intervención manual y evitar la acumulación de humedad y olores.

Cepillos

El equipo también incluye cepillos diseñados para evitar enredos y un sistema de detección de alfombras que eleva las mopas al pasar sobre superficies textiles. Esta función permite alternar entre aspirado y fregado sin necesidad de configurar manualmente cada tarea.

Diseño y control

A nivel de diseño, iRobot ha reducido el volumen del dispositivo respecto a modelos anteriores, con el objetivo de facilitar el acceso a zonas bajas como camas o sofás, donde suele acumularse más suciedad.

Puede gestionarse desde la aplicación móvil de la compañía, que permite programar rutinas, definir zonas de limpieza y ajustar parámetros según las necesidades del usuario.

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Precio

El dispositivo ya está disponible en España a través de la web oficial de iRobot por 499 euros.