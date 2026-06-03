Logitech lanza Signature Comfort Plus, una nueva gama de teclado y ratón centrada en la ergonomía

Logitech ha presentado Signature Comfort Plus, una línea de periféricos para responder a un uso cada vez más híbrido del escritorio, en el que se mezclan tareas laborales, gestión personal y trabajo entre varios dispositivos. La gama se sitúa dentro de la familia Signature y nace con el objetivo concreto de hacer más cómoda la jornada frente al ordenador.

La novedad más llamativa es el ratón Signature Comfort Plus M850 L, que estrena en la marca un soporte acolchado para la palma. Logitech lo acompaña de una forma esculpida para mano derecha y de agarres laterales de goma, para ofrecer una posición más relajada durante sesiones prolongadas. La compañía asegura que este acolchado ha sido probado en condiciones reales por profesionales, lo que refuerza su enfoque práctico y no meramente conceptual.

Teclado con enfoque ergonómico

En el caso del combo MK880, el peso de la propuesta recae especialmente en el teclado. Logitech ha incorporado teclas acolchadas profundas, un reposamanos de doble espuma y una disposición con ángulos de escritura curvos, un conjunto que busca mejorar la postura natural de las manos y reducir la sensación de cansancio en usos intensivos.

A ello se suman tres niveles de inclinación ajustable, de 0, 4 y 8 grados, que permiten adaptar la experiencia a distintas preferencias de escritura y a diferentes puestos de trabajo. Es un planteamiento pensado para quienes pasan horas escribiendo y necesitan un periférico que acompañe el ritmo del día sin forzar la muñeca ni comprometer la comodidad.

La firma también ha puesto el acento en el ruido. Tanto el teclado como el ratón incorporan una interacción más silenciosa, una característica especialmente útil en oficinas compartidas, bibliotecas, reuniones híbridas o espacios domésticos donde el silencio se valora casi tanto como la eficacia.

Un ratón sorprendente

La almohadilla del ratón es, sin duda, uno de los elementos más singulares del lanzamiento. No se trata solo de un apoyo blando, sino de una solución pensada para modificar el punto de contacto de la mano con el periférico y repartir mejor la presión en jornadas largas. En un segmento donde las formas suelen repetirse, este movimiento da a Logitech un rasgo de diferenciación claro.

El M850 L incorpora además desplazamiento SmartWheel, clics silenciosos y compatibilidad con Easy-Switch para hasta tres dispositivos. Eso permite alternar entre ordenador del trabajo, portátil personal o tableta de manera rápida, algo que encaja con el uso actual de muchos profesionales que trabajan entre varias pantallas y plataformas a lo largo del día.

Pensado para distintos entornos

La nueva gama también mira al terreno profesional. La versión para empresas añade conectividad inalámbrica segura con receptor USB-C Logi Bolt y opciones de administración mediante Logitech Sync, con el objetivo de facilitar el despliegue y control de equipos en organizaciones de mayor tamaño.

Logitech destaca la compatibilidad multi-OS y la posibilidad de personalizar acciones y accesos directos mediante Logi Options+ y Logi Tune. Entre esas funciones figuran herramientas vinculadas a videollamadas y accesos rápidos a plataformas de inteligencia artificial, una señal de que la marca quiere situar el producto en el centro del nuevo entorno digital de trabajo.

Precio y disponibilidad

Signature Comfort Plus llega al mercado global este junio de 2026. El combo MK880 tendrá un precio de 109,99 euros, mientras que el ratón Signature Comfort Plus M850 L costará 54,99 euros y el M840 L, que prescinde del soporte acolchado, se venderá por 49,99 euros.

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La firma comercializará estos productos en varios colores, entre ellos graphite, off-white y negro, aunque la disponibilidad concreta podrá variar según mercado y canal. La compañía también subraya el uso de plásticos reciclados en parte de la gama y de embalajes de papel con certificación FSC, en línea con su estrategia de diseño sostenible.