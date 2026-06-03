iPhone plegable de Apple 2026: fecha, precio y diseño confirmado del primer iPhone Fold

Apple está a punto de dar el salto definitivo al mercado de los smartphones plegables, un segmento en el que la compañía de Cupertino se ha mantenido al margen desde que Samsung lanzara el primer Galaxy Z Fold en 2019. Según una decena de filtraciones procedentes de la cadena de suministro y periodistas especializados con historial contrastado, el primer iPhone plegable verá la luz previsiblemente este septiembre de 2026.

Formato que rompe con la tradición

El iPhone plegable, cuyo nombre interno es 'V68' y que muy probablemente se llamará iPhone Fold (aunque algunas fuentes sugieren el apellido Ultra), adoptará un formato tipo libro diferente a los plegables actuales.

Las filtraciones más consistentes, procedentes de leakers chinos como Fixed Focus Digital y Digital Chat Station, coinciden en las dimensiones clave:

Características

Pantalla exterior: 5,49–5,5 pulgadas OLED LTPO

Pantalla interior: 7,8 pulgadas OLED LTPO

Relación de aspecto: 4:3 (más ancho y corto)

Grosor cerrado: 9–9,5 mm

Grosor desplegado: 4,5–4,7 mm

Peso ligero: aluminio y titanio

A diferencia del Samsung Galaxy Z Fold, que mantiene un formato vertical cuando está cerrado, el iPhone Fold será más cuadrado y compacto, similar al OPPO Find N2 o al Huawei Pura X. Apple no pretendería ofrecer un móvil grande que se hace más grande, sino un móvil compacto que se convierte en una tablet pequeña.

Una bisagra que elimina el pliegue

Uno de los mayores desafíos de los plegables ha sido la famosa "arruga" visible en el centro de la pantalla interna. Según el reportaje de ET News citando a la cadena de suministro de Apple, la compañía ha decidido eliminar el pliegue a toda costa, sin importar el precio.

Para lograrlo, ha optado por integrar una placa metálica más resistente bajo la pantalla; una bisagra de metal líquido (LiquidMetal); Cristal UTG (Ultra Thin Glass) de Corning, y un panel OLED que integra los sensores táctiles en la propia pantalla

El resultado prometido: un pliegue de menos de 0,15 mm con un ángulo inferior a 2,5 grados, prácticamente invisible. Sin embargo, es importante destacar que ningún fabricante ha eliminado completamente la arruga hasta la fecha, por lo que Apple deberá superar este desafío físico.

El regreso de Touch ID

En una de las sorpresas más notables, el iPhone Fold no tendrá Face ID. Las filtraciones indican que el dispositivo contará con Touch ID integrado en el botón lateral de encendido, al estilo de los iPad modernos. La razón es técnica: el sensor TrueDepth necesario para Face ID requiere un hardware especial que probablemente no cabe en el chasis ultrafino de un plegable. Otro detalle confirmado por múltiples fuentes: no habrá ranura para SIM física, solo eSIM.

Especificaciones de gama "Ultra"

Las características técnicas del dispositivo apuntan al máximo nivel, con componentes que superan incluso a los iPhone Pro actuales:

Chip A20 o A20 Pro (2 nm, TSMC WMCM)

RAM 12 GB LPDDR5X

Almacenamiento 256 GB, 512 GB y 1 TB

Batería 5.400–5.800 mAh (probablemente 5.500 mAh)

Cámaras traseras: Doble 48 MP (gran angular + ultra gran angular)

Cámaras frontales: 2 (una en cada pantalla)

Refrescamiento: ProMotion 120 Hz en ambas pantallas

El chip A20 Pro estaría fabricado en un proceso de 2 nanómetros con la tecnología WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) de TSMC, que integra la memoria RAM directamente en el chip junto a CPU, GPU y NPU. Esto supondría una mejora de rendimiento del 10–15% respecto a los A19, con un 30% más de eficiencia energética.

La batería de 5.400–5.800 mAh sería la de mayor capacidad vista hasta la fecha en un iPhone.

Experiencia híbrida entre iPhone e iPad

El sistema operativo será iOS 27 preinstalado, aunque lo más interesante será cómo Apple adapta la interfaz al formato plegable. La relación 4:3 sugiere que el dispositivo funcionará como un híbrido entre iPhone e iPad cuando se despliega, con una experiencia más orientada a la productividad y el consumo multimedia.

En el mercado actual contamos con la experiencia de Samsung, que ha hecho un trabajo excepcional adaptando sus aplicaciones al formato plegable, y Apple también sabe exprimir el software para sacarle jugo a sus dispositivos. Será uno de los factores diferenciales clave.

El precio más alto de la historia

El terminal se posicionará claramente en el segmento premium, con un precio que superará los 2.000 dólares (aproximadamente 2.000–2.500 euros). Para contextualizar, la competencia actual tiene estos precios de lanzamiento:

Modelo y precio de lanzamiento

Samsung Galaxy Z Fold7: 2.109 € (12/256 GB)

Huawei Mate X7: 2.099 € (16/512 GB)

Honor Magic V5:1.999 € (16/512 GB)

El historial de Apple sugiere que este iPhone podría superar incluso esos precios, aunque la cifra exacta aún no se conoce.

¿Presentación en WWDC o en septiembre?

Aquí hay matices importantes. Mark Gurman, periodista de Bloomberg con historial contrastado en filtraciones Apple, asegura que el dispositivo se anunciará en septiembre a pesar de que la firma parece estar encontrándose con dificultades.

Sin embargo, Gurman ha matizado que la fecha no es definitiva: a falta de seis meses, la producción no se ha intensificado aún, y Nikkei Asia reveló "problemas de ingeniería" en las últimas fases de prueba que podrían retrasar el lanzamiento hasta 2027.

Lo que sí parece claro es que Apple optará por una estrategia de anuncios poco convencional:

Septiembre de 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y posiblemente iPhone plegable (este último podría irse a diciembre)

Marzo de 2027: iPhone 18, iPhone 18e y, posiblemente, iPhone Air de segunda generación

Esta situación sería similar a la vivida cuando el iPhone 8 y el iPhone X se lanzaron en fechas diferentes.

La WWDC 2026 no será el escenario principal

La conferencia para desarrolladores que arranca el 8 de junio de 2026 se centrará oficialmente en "increíbles actualizaciones para las plataformas de Apple, incluidos los avances en IA y el nuevo y emocionante software y herramientas para desarrolladores". No se ha confirmado oficialmente si Apple presentará nuevo hardware en la WWDC, aunque casi todas las ediciones han sorprendido con algún lanzamiento.

Las fuentes cercanas al proyecto señalan que Apple podría confirmar los rumores en el evento anual del verano, pero la presentación oficial se esperaría en el Apple Event de septiembre.

Es fundamental remarcar que Apple no ha confirmado oficialmente la existencia del iPhone Fold. Todas las especificaciones detalladas provienen de filtraciones de la cadena de suministro; leakers chinos con historial contrastado (Fixed Focus Digital, Digital Chat Station); proyectos de Bloomberg y Nikkei Asia, así como análisis de fundas aparecidas en Weibo

El periodista Mark Gurman de Bloomberg mantiene la presentación en septiembre, pero Nikkei Asia reportó problemas de ingeniería en pruebas finales que podrían retrasar el lanzamiento hasta 2027.

Un momento histórico para Apple

Hay momentos en la historia de Apple que se recuerdan para siempre: el primer Mac, el primer iPod, el primer iPhone. Y todo apunta a que el próximo será este iPhone plegable.

Si las filtraciones son correctas, Apple llegará tarde pero con una propuesta radicalmente diferente: un dispositivo compacto que se convierte en tablet, con una bisagra que elimina prácticamente el pliegue, Touch ID de regreso y una pantalla de 7,8 pulgadas que lo convierte en el iPhone más grande de la historia.

El iPhone Fold representa el mayor salto tecnológico de Apple en años, con un diseño que rompe con la tradición de los plegables actuales y un precio que lo posicionará como el dispositivo más caro de la compañía.

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Nota informativa: Las especificaciones técnicas, precios y fechas de lanzamiento se basan en filtraciones de la cadena de suministro, reportes de Bloomberg y análisis de fuentes especializadas. Apple no ha realizado anuncios oficiales sobre el iPhone Fold hasta la fecha. Las características pueden variar respecto a lo finalmente lanzado.