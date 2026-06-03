Huawei lanza el reloj GT Runner 2 Racing Legend Edition inspirada en Eliud Kipchoge

Huawei ha ampliado su catálogo de wearables deportivos con GT Runner 2 Racing Legend Edition, una versión especial de su reloj para corredores desarrollada en colaboración con el maratoniano Eliud Kipchoge. El dispositivo pone el foco en el rendimiento y la personalización del entrenamiento, con mejoras tanto en diseño como en funcionalidades.

Esta edición se distingue principalmente por su estética exclusiva. La correa combina los colores azul, rojo, blanco y verde, cada uno asociado a valores clave del running como la pasión, la superación y la perseverancia. Además, incorpora la esfera Racing Legend, diseñada para mostrar métricas avanzadas en tiempo real de forma clara y accesible durante la actividad.

Aspectos técnicos

En el apartado técnico, el dispositivo mantiene su enfoque en el análisis deportivo con funciones como la medición del umbral de lactato, el seguimiento del ritmo en tiempo real y la evaluación de la carga de entrenamiento. Como novedad destacada, integra el Panel de Control del Campamento de Entrenamiento, desarrollado junto al equipo dsm-firmenich, que ofrece análisis detallados del rendimiento y recomendaciones para optimizar la preparación.

El reloj también apuesta por la conectividad y la comodidad en el día a día. Incluye pagos contactless mediante Curve Pay, permitiendo realizar compras directamente desde la muñeca, y mantiene un diseño ligero de 43,5 gramos con perfil ultrafino, pensado para largas sesiones de uso sin molestias.

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Precio

Huawei GT Runner 2 está disponible en esta edición especial y en otros acabados como Dawn Orange, Dusk Blue y Midnight Black. Su precio es de 399 euros, con una promoción que incluye un descuento directo de 30 euros, auriculares Huawei FreeBuds 7i y una correa adicional, además de acceso a servicios digitales como MultiPass y Watch Face VIP.