Xtorm lanza un power bank de arranque para coches con 12.000 mAh, 2000A y hasta 20 reinicios por carga

Quedarse sin batería en el coche deja de ser una situación límite con el lanzamiento de SuperBoost Jumpstarter 2000A XJS201, un dispositivo de la gama Xtorm que suma arranque de emergencia, linterna y power bank en un formato compacto. Según Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), subraya la tranquilidad que aporta viajar con una solución para devolver la movilidad al vehículo en unos 30 segundos.

El equipo está pensado para conductores que quieran contar con una solución rápida ante una batería descargada, especialmente en época de vacaciones, cuando aumentan los desplazamientos largos en coche o caravana. Según el directivo, el dispositivo ofrece seguridad, autonomía y versatilidad, tres atributos que lo convierten en un accesorio útil tanto para viajes como para escapadas y actividades al aire libre.

Características

El XJS201 integra una batería de 12.000 mAh y trabaja con una corriente pico de 2000A a 12V, lo que le permite arrancar una amplia variedad de vehículos, incluidos motores de hasta 7.0L gasolina y 4.0L diésel. En condiciones óptimas, puede ofrecer hasta 20 reinicios por carga, incluso si la batería del coche está completamente descargada.

Además de su función principal como arrancador, el dispositivo incorpora una linterna LED de 200 lúmenes con tres modos de iluminación: luz fija, flash y SOS. También incluye una pantalla que guía durante el proceso de uso y facilita la lectura del estado del equipo, así como una Safety Control Unit que protege el proceso de arranque y avisa si las pinzas no están colocadas correctamente.

En el apartado de conectividad, dispone de entrada USB-C de 15W y doble salida USB-A de 15W, por lo que también puede utilizarse como power bank de emergencia para mantener cargados otros dispositivos. El paquete incluye pinzas, unidad de control de seguridad, cable USB-A a USB-C y funda para su almacenamiento.

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Certificación

El producto refuerza la apuesta de TAG por la sostenibilidad, ya que la compañía trabaja con materiales como plásticos reciclados GRS y aluminio 100% reciclado. Ese compromiso ha sido reconocido recientemente con la certificación EcoVadis Silver Medal en sostenibilidad, ética y responsabilidad empresarial.