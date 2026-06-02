Los nuevos relojes Amazfit llegan con todo para el boom del HYROX

Amazfit ha presentado hoy en Europa su nueva serie de relojes deportivos de gama alta, los modelos Balance Ultra y Balance 3, una propuesta pensada para quienes combinan entrenamiento de fuerza y resistencia y buscan un seguimiento más preciso de su rendimiento. La compañía sitúa estos dispositivos como una herramienta orientada especialmente a deportistas de modalidades híbridas como HYROX.

Capacidades

La nueva gama incorpora una biblioteca de entrenamientos HYROX, un sistema de control de recuperación llamado Hybrid Charge y la solución Training Balance, que permite analizar el reparto entre sesiones de fuerza y resistencia. Además, los usuarios podrán crear estrategias de carrera personalizadas para competiciones HYROX concretas a partir de datos sobre el circuito, la zona de entrenamiento y el objetivo de tiempo.

Información de utilidad

Según la información facilitada por la marca, los relojes también ofrecen un análisis detallado de las carreras una vez finalizadas, con datos sobre el tiempo total de carrera, los ejercicios, la estancia en la ROX Zone y los parciales por kilómetro y estación. Todo se integra en la aplicación Zepp, que permite revisar y modificar los planes de entrenamiento antes de enviarlos al reloj.

Aspectos técnicos y precio

En el apartado técnico, Amazfit destaca una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas con brillo de hasta 3.000 nits, cristal de zafiro, GPS de doble banda compatible con seis sistemas de satélites y mapas offline. El Balance Ultra alcanza hasta 30 días de autonomía y pesa 57 gramos, mientras que el Balance 3 llega en versiones de titanio y acero inoxidable, con precios recomendados de 449 y 349 euros, respectivamente.

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Los nuevos modelos están disponibles desde hoy 2 de junio de 2026 en la web europea de Amazfit y a través de distribuidores oficiales. La versión europea también incluye pagos por NFC y compatibilidad con más de 180 modos deportivos, además de sincronización con plataformas como Strava, adidas Running, Komoot, TrainingPeaks, Apple Health y Google Health Connect.