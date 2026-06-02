5 portátiles ASUS Zenbook para exprimir el verano: trabajar, crear, viajar y desconectar

Y es que la familia ASUS Zenbook está pensada para acompañar distintos estilos de vida: desde quienes necesitan máxima productividad en movimiento hasta quienes buscan una pantalla de gran calidad para crear, estudiar, organizar viajes o disfrutar de una serie al final del día. Diseño premium, portabilidad, autonomía y prestaciones preparadas para sacar partido a herramientas de inteligencia artificial convierten a los Zenbook en aliados para quienes quieren hacerlo todo desde un único dispositivo, sin renunciar a comodidad ni rendimiento. Encuentra el tuyo:

1. ASUS Zenbook DUO: para los que tienen mil pestañas abiertas

Zenbook DUO / Cedida

Hay usuarios que no trabajan con una sola ventana. Consultan documentos, responden correos, preparan presentaciones, comparan información y mantienen videollamadas casi al mismo tiempo. Para ellos, el ASUS Zenbook DUO es una opción especialmente interesante. Sus dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas permiten crear un espacio de trabajo más amplio, inmersivo y fluido. Es una forma práctica de convertir cualquier mesa —en casa, en la oficina o incluso durante una escapada— en un entorno multitarea más cómodo. Además, su chasis de Ceraluminum™ con acabado antihuellas suma resistencia y un aspecto cuidado, mientras que su procesador Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 y sus capacidades de IA están orientados a mejorar la productividad en tareas exigentes. Su doble batería de 99 Wh, con autonomía de hasta más de 18 horas, está pensada para jornadas largas.

Ideal para: profesionales en movimiento, creadores de contenido, estudiantes y usuarios que necesitan trabajar con varias tareas a la vez.

2. ASUS Zenbook A16: pantalla grande para producir desde cualquier lugar

Zenbook A16 UX3607 / Redacción

Quienes buscan una pantalla amplia, pero no quieren cargar con un equipo pesado, pueden encontrar en el ASUS Zenbook A16 un buen equilibrio. Su formato de 16 pulgadas permite trabajar con más comodidad, editar documentos, organizar fotografías o ver contenido con una experiencia visual más inmersiva. A pesar de su tamaño, pesa tan solo 1,2 kg, lo que facilita llevarlo de casa al coworking, a la biblioteca o de viaje. Su pantalla OLED ASUS Lumina 3K a 120 Hz está pensada para ofrecer un alto nivel de detalle, algo especialmente útil tanto para productividad como para ocio. El equipo incorpora un procesador Snapdragon® X2 Elite Extreme de hasta 18 núcleos y una NPU de 80 TOPS, orientada a acelerar funciones de IA. También destaca por una batería diseñada para alcanzar hasta 21 horas de autonomía.

Ideal para: quienes quieren una pantalla generosa sin perder movilidad, usuarios creativos, estudiantes universitarios y profesionales híbridos.

3. ASUS Zenbook A14: un compañero ultraligero

ASUS Zenbook A14 UX3407 / Cedida

Para quienes priorizan la ligereza por encima de todo, el ASUS Zenbook A14 es uno de los modelos más prácticos de la gama. Su chasis completo de Ceraluminum™ ofrece rigidez y resistencia, pero mantiene un peso por debajo de 1 kg. Es el tipo de portátil que encaja en una mochila o bolso casi sin notarse, perfecto para llevarlo a clase, para transportarlo, para llevárselo a una segunda residencia o a una cafetería en la que resolver tareas pendientes antes de desconectar. Su procesador Snapdragon® X2 Elite de 18 núcleos y sus 80 TOPS de rendimiento de IA están orientados a ofrecer velocidad y eficiencia, mientras que su batería diseñada para durar hasta 33 horas permite afrontar jornadas largas sin depender constantemente del cargador.

Ideal para: estudiantes, viajeros, usuarios que trabajan desde distintos lugares y quienes buscan mucha, pero que mucha autonomía en el menor peso posible.

4. ASUS Zenbook S16: diseño sofisticado para trabajar y disfrutar

Zenbook A16 UX3607 Scenario Photo 03 / Redacción

El ASUS Zenbook S16 combina una estética ultradelgada con prestaciones pensadas para quienes necesitan rendimiento y una experiencia audiovisual de alto nivel. Su diseño de apenas 1,1 cm de grosor lo convierte en un portátil elegante y fácil de transportar, sin renunciar a una pantalla amplia. Su panel ASUS Lumina OLED 3K de 16 pulgadas y su sistema de audio de seis bocinas lo hacen especialmente atractivo para quienes alternan trabajo, creación y entretenimiento. Puede servir tanto para preparar una presentación como para editar contenido visual o disfrutar de una película durante las vacaciones. Además, integra opciones avanzadas de IA para gestionar tareas de forma más eficiente y puede incorporar procesadores de última generación de hasta AMD Ryzen™ AI 9 HX 370.

Ideal para: usuarios que buscan diseño, pantalla grande, potencia y una experiencia multimedia superior.

5. ASUS Zenbook S14: productividad silenciosa, diseño premium y gran autonomía

Zenbook S14 UX5406AA / Cedida

El ASUS Zenbook S14 está pensado para quienes quieren un portátil potente y silencioso. Su diseño totalmente metálico refuerza la sensación premium, mientras que su tecnología de refrigeración busca minimizar el ruido durante el uso diario. Impulsado por procesadores Intel® Core™ Ultra 7 Serie 2, ofrece capacidades de IA de nueva generación para tareas de productividad, creatividad y organización. Su pantalla ASUS Lumina OLED 3K y su sistema de audio inmersivo completan una propuesta equilibrada para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido. Con hasta 27 horas de batería, es una opción especialmente útil para quienes encadenan reuniones, desplazamientos y momentos de ocio sin querer estar pendientes del enchufe.

Ideal para: profesionales híbridos, usuarios que valoran el diseño premium y quienes necesitan autonomía para todo el día.