Ninja estrena Slushi XL y MAX, máquinas para hacer bebidas heladas caseras

Ninja amplía su catálogo con dos nuevos modelos de bebidas heladas que apuntan directamente a quienes quieren disfrutar de la experiencia de un granizado de hostelería al hogar. Se trata de las nuevas Slushi XL y Slushi MAX, dos máquinas diseñadas para transformar casi cualquier bebida en un granizado suave, sin necesidad de hielo.

Tecnología utilizada

La marca incorpora en ambos equipos la tecnología RapidChill Pro, que permite enfriar y texturizar la bebida en pocos minutos para un resultado homogéneo. El objetivo es facilitar la preparación de bebidas frías con una estética y una consistencia profesionales, sin complicaciones y con un uso doméstico sencillo.

Prestaciones de los equipos

La XL cuenta con un depósito de 3,7 litros y una capacidad máxima de líquido de 2.840 ml, una cifra pensada para el uso cotidiano. Por su parte, la versión MAX sube el listón con un depósito de 4,4 litros y una capacidad máxima de 3.310 ml, orientada a comidas con invitados, celebraciones o reuniones más numerosas.

Ambos modelos incluyen seis funciones automáticas: zumo helado, cóctel granizado, cóctel granizado Max, granizado, milkshake y modo SlushAssist. Este último detecta los ingredientes y ajusta la configuración de forma automática, un recurso que busca simplificar el proceso y evitar pruebas innecesarias.

Fáciles

Ninja ha cuidado los detalles prácticos, como la bandeja antigoteo, pensada para servir las bebidas cómodamente y limpiar después con menos esfuerzo. En el segmento de los pequeños electrodomésticos, según la marca, la propuesta combina diseño, facilidad de uso y una experiencia premium en casa.

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Precio

La Ninja Slushi MAX ya está disponible por 349,99 euros, mientras que la Slushi XL llegará en las próximas semanas por 329,99 euros. La marca comercializa estos modelos a través de su web oficial.