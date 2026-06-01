Catalunya refuerza su ciberseguridad con talento femenino y del sector privado

El Govern de Salvador Illa sigue profundizando su reforma de la administración pública. La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha anunciado este martes la incorporación de Susana Calvo, directora global de ciberseguridad en Puig, como miembro independiente del consejo de administración del organismo que garantiza la protección de las infraestructuras digitales del país.

Calvo cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la ciberseguridad. Antes de trabajar para Puig, la experta se desempeñó como directora de la Oficina de Seguridad de la Información en Grifols, gerente sénior de gobernanza de Tecnologías de la Información en Volkswagen y encargada de definir los planes de seguridad en la consultora Ernst & Young (EY).

"Contar con Susana será contar con una mirada experta, crítica y cercana al tejido empresarial catalán que nos ayudará a validar la estrategia de ciberseguridad del país", celebra Laura Caballero, directora de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en una videollamada con EL PERIÓDICO. "Su visión desde el sector privado ayudará en un ámbito que cambia tan rápido como la ciberseguridad".

"La inteligencia artificial acelera cualquier proceso, también la identificación de vulnerabilidades de los sistemas informáticos (...) Y eso hace que todos tengamos que correr más tanto para responder como para elaborar planes de concienciación sobre esos riesgos", explica Calvo en una conversación con este diario. "Espero que mi experiencia en el sector privado sirva para agilizar los procesos y contribuir en en la toma de decisiones en la elaboración de estrategias para ayudar tanto a la Generalitat como a la ciudadanía".

Más expertos independientes

La incorporación de Calvo a la agencia forma parte del plan de reforma de la administración impulsado por el Govern del PSC. Desde su activación en octubre de 2024, esa estrategia ha sumado hasta 108 expertos independientes a 86 entidades del sector público. Es el caso de la nadadora y medallista olímpica Ona Carbonell, miembro del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, o la escritora Emma Riverola, también columnista en EL PERIÓDICO, del Teatre Nacional de Catalunya. La medida, que establece que deben representar al menos un 10% de los cargos designados, terminará afectando a un total de 107 entes.

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Calvo será la primera y única experta independiente de un consejo de administración con un total de diez miembros, entre ellos Albert Dalmau, conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; Albert Tort, Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital; Demetri Rico, director gerente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI); Ester Manzano, directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana; o Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos d'Esquadra, entre otros cargos públicos.