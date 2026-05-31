Ya es oficial: Gmail permitirá cambiar tu correo electrónico sin perder fotos, archivos ni mensajes (así puedes hacerlo)

Son muchos los usuarios que tienen un pasado en Internet que les gustaría dejar atrás, como por ejemplo el nombre de la dirección de correo electrónico, que con el paso de los años puede quedar en una fórmula demasiado informal que genera cierto rechazo a usarla en el trabajo, la universidad o, incluso, en el currículum.

Hasta la fecha, si alguien quería cambiarse de dirección de correo electrónico de Google, solo podía hacerlo creando otra cuenta nueva desde cero, lo que comportaba perder todo el material vinculado a la antigua dirección, como fotografías, archivos y correos.

La funcionalidad que muchos esperaban

Por suerte, ya podemos decir que esta limitación es cosa del pasado. El martes, la empresa tecnológica Google anunció a través de su sitio web de ayuda una actualización –más tarde difundida a través de una publicación en su cuenta de X– que notificaba del despliegue de la funcionalidad que muchos estaban esperando desde hace años.

Ahora ya es posible cambiar la dirección de correo electrónico actual de 'gmail.com' sin la necesidad de crear una cuenta nueva. Con esta noticia, existe una cuestión importante que los usuarios deben tener en cuenta sobre este cambio, según Google: cambiar la dirección de correo de Google no afectará a los datos guardados de la cuenta, como fotos o mensajes.

Una oportunidad

Algunos servicios de Google y de terceros, como los de hogares inteligentes o música en 'streaming', usarán la nueva dirección de correo. En algunos casos, no obstante, puede que permanezca la antigua, ya que esta se guardará como dirección de correo alternativa y se podrá usar igualmente para iniciar sesión en Google. Es por eso que el usuario también seguirá recibiendo los correos que se envíen a su dirección de correo anterior en la bandeja de entrada de Gmail.

Una vez se haya cambiado el nombre de la dirección de correo electrónico, no se podrá crear otra nueva durante 12 meses.

Cómo cambiar la dirección de correo

Cambiar la dirección de correo de Google es muy sencillo:

Primero, debes acceder a la cuenta personal a través del icono del perfil que aparece arriba a la derecha en cualquier página de Google (Chrome, Gmail, etc.). También puedes hacerlo a través de la página de gestión de cuentas de Google 'myaccount.google.com' Una vez dentro, debes dirigirte a 'Información personal' y luego, a 'Correo electrónico' En esta pestaña ya aparecerá la opción de cambiar el nombre de correo de la cuenta de Google, donde te solicitará introducir la nueva dirección deseada.

Noticias relacionadas

Una vez cambiada la dirección de correo electrónico, todos aquellos servicios externos Google no la cambiarán automáticamente, por lo que se deberá llevar a cabo esta modificación de forma manual. Sin embargo, como ya confirma Google, aunque los servicios muestren la dirección antigua, no se perderá ningún dato y esta estará vinculada a la nueva identidad de correo.