Berta Viñas, la estudiante sorda que hace radio en Barcelona gracias a la IA: "No era una situación cómoda ni 100% accesible"

Uno de los aspectos que se trabajan en la carrera de periodismo es la locución de textos, principalmente enfocada en asignaturas de radio. Para la mayor parte de la gente, esta asignatura se basa en sentarse y locutar, pero existen también casos de estudiantes sordas, como es el caso de Berta Viñas, que tienen muchas más complicaciones.

Viñas es la primera estudiante sorda signante del grado de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra. Esta chica ha sido el motor y la inspiración de un nuevo proyecto de IA que se ha desarrollado hace muy poco. Según comentan los creadores, sin ella no hubiera sido posible llevarlo a cabo.

El proyecto se llama SignarIA y pretende generar una identidad sonora para personas sordas signantes y también la creación de un prototipo de voz sintética personalizada para el ámbito radiofónico. Es un proyecto de investigación financiado por fondos Next Generation EU y liderado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Lengua completa y autónoma

El proyecto defiende que las personas sordas no necesitan voz para comunicarse, ya que disponen de una lengua completa y autónoma. Sin embargo, en espacios exclusivamente auditivos, como la radio, la presencia mediática requiere una voz y, en este contexto, SignarIA trabaja con la idea de identidad sonora como interfaz necesaria para ocupar el espacio radiofónico, evitando el uso de voces ajenas o robóticas, sino personalizadas.

Xavi Vinaixa, responsable técnico del proyecto, ha señalado, según la UPF: "El gran reto ha sido la escasez de datos con los que cuenta una lengua doblemente minorizada como la Lengua de Signos Catalana, y todo lo que hemos tenido que inventar para superar ese obstáculo".

Ya disponible para cualquier usuario

"El prototipo ya funciona, ahora hay que afinarlo: el corpus, la 'computer vision', el modelo de lenguaje y, más adelante, es necesario explorar emociones con la voz; pero ya está disponible para cualquier usuario, solo hace falta personalizarlo", explica el periodista y profesor del Departamento de Comunicación de la UPF, Roger Cassany.

Además, Marcel Maç, otro investigador principal del proyecto y profesor de la UPF, ha querido añadir: "Hemos conseguido que la estudiante, que tuvo que cursar la asignatura de primero a través de su intérprete, pueda tener ahora una participación directa en el Taller Integrado de Periodismo de tercero, que incluye quince horas semanales de radio".

Berta quería locutar de alguna manera

Por otro lado, Berta Viñas ha declarado en una entrevista de 3CatInfo: "La principal barrera que encontré fue la asignatura de radio. ¿Cómo me vais a evaluar en esta asignatura la locución de la voz y la prosodia si yo no puedo hacerlo?". También explica cómo "primero, hacíamos que el intérprete leyera el texto que yo escribía, pero no era yo quien estaba locutando, no era una situación cómoda ni 100% accesible".

Para crear su identidad radiofónica, querían una voz personal y ética y creían que la forma en que hablamos es la forma como habla nuestro entorno, por eso optaron por alguien del entorno de Berta. "Elegimos a su prima, que tiene una edad similar, son familia y también es de Vilafranca. Tras grabarle unas 200 frases, conseguimos una voz artificial que la gente reconoce sorprendentemente como si fuera de Berta. Es raro porque ella no habla", finaliza explicando Xavi Vinaixa.

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