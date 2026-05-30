Redes sociales
Meta pone precio a WhatsApp, Instagram y Facebook Plus: así serán las nuevas suscripciones de pago
La empresa tecnológica prueba otras alternaticas en la oferta de su aplicación Meta AI y más planes profesionales para empresas y creadores de contenido
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Meta, la empresa matriz propietaria de algunas de las redes y servicios de mensajería más usados por la mayoría de usuarios, enunció el miércoles el lanzamiento de sus nuevas opciones de pago para algunas de sus aplicaciones. La directora de producto de la compañía, Naomi Gleit, anunció a través de sus redes sociales que ya se han puesto en marcha los nuevos planes de suscripción Plus para WhatsApp, Instagram y Facebook.
La directiva explicó que estas suscripciones ofrecerán "maneras más ricas de expresar y conectar" en las tres aplicaciones que llevarán el nombre de WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus.
Funcionalidades adaptadas individualmente a cada aplicación
Según el medio digital y blog de noticias especializado en tecnología 'TechCrunch', los usuarios que quieran suscribirse deberán pagar 3,99 dólares (casi 3,50 euros) para Instagram y Facebook, y 2,99 dólares (poco más de 2,50 euros) para Whatsapp.
Los nuevos planes están adaptados a cada aplicación individual. Por ejemplo, la suscripción a Instagram Plus ofrece a los usuarios accesos a funcionalidades adicionales como la posibilidad de ver cuántas personas han vuelto a ver su historia en total o crear listas de audiencia ilimitadas para las Historias. Instagram Plus también permitirá extender la duración de una historia más allá de 24 horas, previsualizar una historia sin aparecer como espectador o buscar en su lista de espectadores.
Facebook Plus proporciona un conjunto de funciones similares al plan de suscripción de Instagram, mientras que Whatsapp Plus brinda otras funciones como más temas para la aplicación, tonos de llamada personalizados, chats fijados adicionales a los tres posibles actualmente, listas personalizadas o ‘stickers’ premium.
Sin embargo, la compañía tecnológica Meta ha informado al medio digital que todos estos nuevos planes no reemplazan su oferta actual de Meta Verified, un paquete de suscripción mensual de pago para estas tres aplicaciones que autentica el perfil del usuario con la insignia oficial. Además, el famoso 'check' azul también ofrece protección contra la suplantación de identidad, soporte técnico directo y mayor visibilidad.
Más planes de suscripción con IA, para empresas y creadores
La directora de producto en Meta también ha explicado que está probando otros planes de suscripción para los usuarios de su aplicación de Inteligencia Artificial (IA), Meta AI, y otros planes profesionales para empresas y creadores de contenido. Estas suscripciones ofrecerán "herramientas de primera calidad que te permiten mejorar tu presencia, potenciar tu contenido, automatizar tareas y proteger tu marca", explica Gleit.
El conjunto de los planes relacionados con la IA llevará el nombre de Meta One y según 'TechCrunch' incluirá dos modalidades diferentes: Meta One Plus por 7,99 dólares (casi ocho euros) y Meta One Premium por 19,99 dólares (poco más de 17 euros). Por otra parte, Meta One Essential (14,99 dólares, casi 13 euros) y Meta One Advanced (49,99 dólares, casi 43 euros) serán los dos planes para creadores y empresas.
Aún están en fase de prueba
Meta AI seguirá siendo gratuita para los usuarios que así la prefieran, pero los nuevos planes de suscripción brindan una mayor capacidad de consumo y uso intensivo. Estas suscripciones de IA comenzarán a probarse en países como Singapur, Guatemala o Bolivia el próximo mes de junio. Los planes profesionales para empresas y creadores, asimismo, se probarán el mismo mes en Arabia Saudita, Marruecos, Tailandia y Bangladesh.
Gleit ha admitido que Meta aún está experimentando con estos planes, pero su objetivo final sería el de reunirlos todos dentro de Meta One.
Fuentes
- Meta lanza suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp, y próximamente habrá más, incluyendo planes de IA (TechCrunch)
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