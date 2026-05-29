ZTE lanza en España los V80 Pro y V80 Max, dos móviles de gama media con capacidad de batería, pantalla de 120 Hz e IA

ZTE ha anunciado la llegada de los V80 Pro y V80 Max, dos smartphones con los que busca reforzar su presencia en la gama media con una propuesta centrada en autonomía, resistencia e inteligencia artificial. Ambos modelos saldrán a la venta la primera semana de junio.

El ZTE V80 Pro presenta un diseño estilizado y destaca por el apartado fotográfico, con una cámara principal de 108 megapíxeles, pantalla de 6,75 pulgadas con refresco de 120 Hz y un cuerpo de 195 gramos y 7,7 mm de grosor. Incorpora un procesador Unisoc T7280, 8 GB de RAM ampliables con memoria virtual hasta 20 GB y 256 GB de almacenamiento, con posibilidad de ampliación mediante microSD de hasta 1 TB.

Por su parte, el ZTE V80 Max se orienta a quienes priorizan la batería y la resistencia, gracias a su panel de 6,9 pulgadas, batería de 6.000 mAh, carga rápida de 18 W y carga inversa de 10 W. El dispositivo incluye un procesador Unisoc T7250, 4 GB de RAM ampliables hasta 14 GB con memoria virtual y 256 GB de almacenamiento interno, también ampliable mediante tarjeta microSD.

Funciones destacadas

Los dos terminales llegan con pantalla de 120 Hz, certificación IP64 y varias funciones avanzadas, como la carga bypass y la carga inversa. ZTE también destaca su certificación SGS de fluidez, junto con herramientas de IA para optimizar fotografía, batería, GPS, seguridad y rendimiento general.

En el apartado de inteligencia artificial, el V80 Pro incorpora un botón dedicado en el lateral izquierdo, mientras que el V80 Max activa funciones similares mediante un gesto de tres dedos hacia arriba. La compañía también subraya funciones como AI Translate y AI Scam Alert, pensadas para traducción en tiempo real y detección de posibles fraudes en llamadas o mensajes.

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Precios y disponibilidad

El ZTE V80 Pro se venderá en configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 259 euros, en colores Feather Black y Petal Gold. El ZTE V80 Max llegará en versión de 4 GB de RAM y 256 GB por 199 euros, en acabado Space Blac