Anthropic roza el billón de dólares y desbanca a OpenAI como la start-up más valiosa del mundo

Anthropic ha pasado de ser una desconocida fuera del sector tecnológico a desbancar a OpenAI, creadora de ChatGPT, para coronarse como la start-up más valiosa del mundo.

La vanguardista compañía de inteligencia artificial anunció el jueves que había recaudado 65.000 millones de dólares en financiación, lo que eleva su valoración a unos 965.000 millones de dólares. Gracias a la última ronda de capital, liderada por inversores como Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital y Dragoneer Investment Group, la firma multiplica por casi 2,5 su valor anterior, de 380.000 millones, cerrado hace a penas tres meses.

OpenAI cerró hace dos meses una ronda de financiación que situó su valor en 730.000 millones de dólares. Como señala The New York Times, la creadora de ChatGPT tardó casi una década en alcanzar esa mareante cifra, mientras que Anthropic la ha superado en la mitad de tiempo.

Éxito entre las empresas

Anthropic nació el año 2021 como una escisión de OpenAI. Varios directivos de la compañía, entre ellos los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei, renunciaron a su cargo por discrepancias con Sam Altman y fundaron un laboratorio centrado en el desarrollo de una IA más segura. En marzo de 2023 lanzaron Claude, una familia de modelos generativos que, a lo largo de sus actualizaciones, ha logrado superar a ChatGPT en tareas como la generación de código informático. Su último modelo, Claude Opus 4.8, es la mejor creando software a través de simples indicaciones escritas, algo que se conoce técnicamente como vibecoding. Esas prestaciones la han convertido en la herramienta favorita de cada vez más empresas.

En los últimos meses, Anthropic ha reclamado el trono en el prometedor mercado de la IA. Así, se ha enfrentado al Gobierno de Donald Trump al negarse a que sus sistemas sean usados para la vigilancia social y la creación de armas autónomas, ha anunciado la creación de una IA apodada Mythos capaz de detectar vulnerabilidades de ciberseguridad que ha puesto al mundo en vilo e incluso ha asesorado al papa León XIV en la encíclica que advertía de los riesgos de esta tecnología.

El papa León XIV da la mano a Christopher Olah, cofundador de Anthropic y asesor de la encíclica papal sobre los riesgos de la IA. / Alberto Pizzoli / AFP

El fulgurante éxito de Anthropic empieza a traducirse en números. La empresa ha actualizado su previsión de ingresos para este año y supera los 47.000 millones de dólares. The Wall Street Journal adelantó la semana pasada que la firma va en camino de registrar su primer trimestre de beneficios operativos.

Esa bonanza choca con la sangría de de rivales como OpenAI y xAI, de Elon Musk, cuyo negocio está por ahora en números rojos. La desarrolladora de ChatGPT prevé pérdidas de 14.000 millones de dólares para este año, mientras que la de Grok perdió 6.400 millones en 2025, según los últimos datos presentados.

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El auge de Anthropic añade más presión a OpenAI y SpaceX, dueña de xAI, que también compiten para salir a bolsa en las próximas semanas. Además, también aviva la rivalidad entre Musk, Altman y Amodei, un trio de ejecutivos que en su día compartieron misión para hacerse con el contol del mercado de la IA.