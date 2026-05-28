Xiaomi 17T: un modelo centrado en la cámara, la autonomía y la pantalla

El Xiaomi 17T es el modelo base de la nueva serie T de Xiaomi y llega con el siguiente planteamiento: pòner el el mercado un atractivo terminal de 6,59 pulgadas con cámara triple Leica, batería de 6.500 mAh y carga de 67W HyperCharge.

Mide 157,6 x 75,2 x 8,17 mm y pesa 200 gramos, así que no es un móvil pequeño, pero sí se mantiene en una zona manejable para su tamaño de pantalla. Llega en cuatro colores: violeta, azul, blanco Opal y negro.

Aporta resistencia al agua y al polvo IP68, un dato importante para quien busca un extra de tranquilidad en el uso diario.

Formato contenido

Xiaomi presenta este 17T como la variante más compacta de la gama, pensada para quienes priorizan la comodidad frente a los tamaños más grandes.

Sus bordes microcurvados y el acabado cepillado en los laterales buscan mejorar el agarre y dar una sensación más limpia en mano.

Pantalla

La pantalla del Xiaomi 17T es un panel AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución 1.5K, concretamente 2756 x 1268 píxeles, y refresco de hasta 120 Hz.

También alcanza un brillo máximo de 3.500 nits, integra HDR10 y Dolby Vision, y usa Corning Gorilla Glass 7i como protección.

Xiaomi añade certificaciones de cuidado ocular de TV Rheinland, además de atenuación PWM de 3.840 Hz y DC dimming.

Pensado para uso prolongado

La marca destaca el apartado de confort visual con Xiaomi Vision Care y varias certificaciones de reducción de luz azul, parpadeo y desajuste circadiano.

No es un punto menor: para un lector no experto, esto significa que la pantalla está diseñada para ser más cómoda en sesiones largas de uso.

Rendimiento

En su interior monta el MediaTek Dimensity 8500-Ultra, fabricado en 4 nm, con CPU octa-core de hasta 3,4 GHz y GPU Mali-G720 MC8.

La memoria oficial es LPDDR5X a 9600 Mbps y el almacenamiento es UFS 4.1, con versiones de 12 GB y 256 GB o 12 GB y 512 GB.

Xiaomi acompaña este hardware con su sistema 3D IceLoop para la gestión térmica.

Este conjunto sitúa al 17T como un móvil orientado a un uso fluido en multitarea, consumo multimedia y juegos, siempre dentro de lo que marcan sus especificaciones oficiales.

Lo relevante aquí no es prometer más de lo que dice la ficha, sino comprobar que Xiaomi ha combinado de manera equilibrada un chip reciente, memoria rápida y refrigeración dedicada.

Cámara privilegiada

La cámara es el principal argumento del Xiaomi 17T. Lleva un sistema triple con una principal de 50 MP con apertura f/1.7, estabilización óptica OIS y sensor Light Fusion 800, una de teleobjetivo Leica de 5 aumentos de 50 MP con OIS y una ultra gran angular de 12 MP.

La lente frontal es de 32 MP con apertura f/2.2 y campo de visión de 90 grados.

Teleobjetivo como rasgo diferencial

La presencia del teleobjetivo Leica 5x en toda la serie es una de las claves del lanzamiento, y en el 17T permite llegar hasta zoom digital asistido por IA de 120x, además de macro a 30 cm.

Eso significa que el teléfono no depende solo de la cámara principal, sino que ofrece más margen para retratos, detalles lejanos y escenas complejas.

Xiaomi destaca Leica Live Moment, una función que captura movimiento y emoción en fotos dinámicas y que funciona en todas las distancias focales traseras.

En vídeo, registra en 4K HDR10 hasta 60 fps y también permite grabación Log hasta 4K a 60 fps.

La marca añade modos específicos como Stage para fotografía y vídeo, pensados para situaciones de iluminación complicada.

Batería y carga

Incorpora una batería típica de 6.500 mAh con tecnología de silicio-carbono, que ofrece hasta 1,57 días de uso típico, aunque Xiaomi aclara que esa cifra depende de las condiciones reales de uso. La carga es de 67W HyperCharge y además admite carga inversa por cable de 22,5W.

Una autonomía que encaja con su enfoque

La combinación de 6.500 mAh, chip de 4 nm y pantalla de 120 Hz apunta a un smartphone que aguanta jornadas largas sin depender del cargador a mitad del día.

No hay carga inalámbrica en la ficha oficial del 17T, así que el foco está claramente en la carga rápida por cable.

Conectividad y audio

En conectividad, el Xiaomi 17T ofrece Wi‑Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC y doble SIM con compatibilidad para nano SIM, eSIM o combinaciones mixtas según configuración. También soporta redes 5G SA y NSA, además de LTE, WCDMA y GSM en las bandas especificadas por Xiaomi.

El audio queda cubierto por altavoces estéreo duales con Dolby Atmos y certificaciones Hi-Res y Hi-Res Wireless.

Precio oficial

El precio oficial del Xiaomi 17T en nuestro mercado es de 749,99 euros para la versión de 12 GB + 256 GB y de 799,99 euros para la de 12 GB + 512 GB. La compra se realiza en la web oficial de Xiaomi: mi.com.

Ventajas del equipo

Cámara principal de 50 MP con OIS y sensor Light Fusion 800.

Teleobjetivo Leica 5x de 50 MP, poco habitual en este rango de producto dentro de la propia familia T.

Batería de 6.500 mAh con carga rápida de 67W.

Pantalla AMOLED 1.5K de 120 Hz con brillo máximo de 3.500 nits.

Certificaciones de cuidado ocular y funciones de atenuación avanzadas.

Resistencia IP68 y protección Gorilla Glass 7i.

Almacenamiento UFS 4.1 y memoria LPDDR5X.

Valoración

El Xiaomi 17T deja una impresión muy positiva porque une tres apartados que suelen pesar mucho en la compra real: una cámara con teleobjetivo útil, una batería grande y una pantalla completa.

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No es un móvil que busque deslumbrar con cifras espectaculares fuera de su ficha, sino uno que ordena bien sus prioridades y ofrece una propuesta coherente para quien quiere un teléfono equilibrado con foco en imagen, autonomía y comodidad de uso.