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Valve sube el precio de Steam Deck OLED en Europa hasta 240 euros

Los modelos de 512 GB y 1 TB se encarecen tras los problemas de suministro de memoria y almacenamiento

Valve sube el precio de Steam Deck OLED en Europa hasta 240 euros

Valve sube el precio de Steam Deck OLED en Europa hasta 240 euros

Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

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Valve ha revisado el precio de Steam Deck OLED en los mercados donde la portátil se vende de forma oficial. En concreto, la subida se aplica a los modelos de 512 GB y 1 TB, que ahora se comercializan en Europa por un importe notablemente superior.

En el caso del modelo de 512 GB, el precio pasa de 569 a 779 euros, mientras que la versión de 1 TB pasa de 679 a 919 euros. Esto supone una subida de 210 euros en la primera versión y de 240 euros en la segunda, una diferencia considerable para un dispositivo que hasta ahora había mantenido un precio muy competitivo frente a otros PC portátiles.

Incremento general

La nueva política de precios también se ha aplicado en Estados Unidos. Allí, Steam Deck OLED de 512 GB pasa de 549 a 789 dólares, mientras que el modelo de 1 TB sube de 649 a 949 dólares. Esta última versión acumula la mayor subida en territorio estadounidense, con 300 dólares de diferencia respecto al precio anterior.

Valve atribuye la subida al encarecimiento de la memoria y el almacenamiento, dos elementos que han complicado la producción de hardware durante los últimos meses. La empresa ya había reconocido que este problema estaba influyendo en sus próximos lanzamientos, incluida Steam Machine.

Precisamente, aún no ha anunciado precio definitivo ni fecha de llegada para su sistema de salón, aunque ya había anticipado que su coste estaría más cerca del mercado del PC que del de una consola tradicional. En otras palabras, no parece probable que la empresa lo venda por debajo de coste para rebajar el precio inicial.

Video de YouTube sobre un tema específico.

La tecnología se pone imposible

La subida de Steam Deck OLED no invita a pensar en una Steam Machine especialmente barata. Si la versión más cara de la portátil ya se sitúa en 919 euros en Europa y 949 dólares en Estados Unidos, la nueva máquina de sobremesa podría llegar a las tiendas a un precio muy superior al que muchos usuarios esperaban.

Noticias relacionadas

Valve también lanzó a comienzos de mayo su nuevo Steam Controller, disponible por 99 dólares en Estados Unidos y 99 euros en Europa. El mando se agotó en cuestión de minutos durante su primera remesa, una muestra de que el hardware de la empresa aún despierta un interés considerable.  

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