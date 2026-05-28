Huion Kamvas 22 (Gen 3): pantalla interactiva de 21,5 pulgadas con resolución 2.5K, 90 Hz y lápiz PenTech 4.0

La Huion Kamvas 22 (Gen 3) se sitúa como una pantalla interactiva de 21,5 pulgadas pensada para creadores o aficionados que necesitan espacio de trabajo amplio, resolución alta y una sensación de dibujo lo más natural posible. Integra un panel 2.5K QHD, refresco de 90 Hz, calibración de color de fábrica y el sistema PenTech 4.0 en un formato que consigue equilibrar prestaciones y acceso.

Diseño y formato

La primera lectura del producto es la de una pantalla de gran superficie útil, con 21,5 pulgadas, pensada para trabajar con comodidad en ilustración, animación, modelado 3D o edición de vídeo. Destaca además un soporte preinstalado, ranura para guardar el lápiz, compatibilidad con montaje VESA 75 x 75 mm y un sistema de iluminación ambiental de 12 colores ajustable por software.

Ese conjunto apunta a una mesa de trabajo más ordenada y a una instalación flexible, sin obligar a un único tipo de uso. También incorpora un cristal AG grabado de segunda generación con laminación completa, algo que ayuda a reducir reflejos, mejorar la fricción al dibujar y evitar el parallax entre la punta del lápiz y el cursor.

Tamaño pensado para trabajar sin apreturas

Con 21,5 pulgadas y resolución 2.560 x 1.440, la superficie ofrece margen para moverse entre lienzos, paneles y herramientas. La propia marca sitúa este formato como útil tanto para trazos detallados como para tareas con muchas ventanas abiertas.

Pantalla y fluidez

Uno de los puntos centrales del producto es su panel 2.5K QHD con tasa de refresco de 90 Hz. Las pruebas realizadas al equipo demuestran que esa combinación mejora la nitidez frente a Full HD y hace que el desplazamiento del cursor y los trazos se perciban más fluidos que en pantallas de 60 Hz.

Cuenta con una densidad de 137 ppp y una reducción del desenfoque de movimiento respecto a modelos de 60 Hz. En la práctica, esto está orientado a tareas en las que la respuesta visual importa, como el entintado, el dibujo rápido, la animación cuadro a cuadro o la revisión de líneas finas.

Experiencia de trazo

El refresco de 90 Hz no convierte la pantalla en un producto radicalmente distinto por sí solo, pero sí apunta a una experiencia suave al mover el lápiz y navegar por la interfaz. Para quien viene de monitores básicos o pantallas de 60 Hz, ese salto puede notarse en la sensación general de respuesta.

Color y precisión

La Kamvas 22 (Gen 3) sale calibrada de fábrica con un valor de precisión de color E < 1,2. Además, la cobertura indicada incluye 99% sRGB, 99% Rec.709, 90% Adobe RGB y 94% Display P3, junto con cinco modos de color: Native, sRGB, Rec.709, Adobe RGB y BlackWhite.

Esto la sitúa como una herramienta pensada no solo para dibujar, sino también para fotografía, ilustración destinada a publicación y trabajos donde el color importa de verdad. La existencia de varios modos ayuda a adaptar la pantalla al flujo de trabajo y al tipo de contenido que se esté revisando o creando.

Color para varios perfiles

El valor práctico de esta cobertura no está en la cifra aislada, sino en que permite cubrir desde tareas en sRGB hasta usos más amplios en Adobe RGB o Display P3. Para un lector no experto, eso significa que la pantalla no se limita al dibujo casual, sino que también aspira a un entorno de trabajo visual más serio.

Lápiz y respuesta

El lápiz incluido es el PW600L, basado en PenTech 4.0, con 16.384 niveles de presión, 260 PPS de tasa de lectura, reconocimiento de inclinación de 60 grados y una retracción de punta de 0,35 mm.

Integra tres botones laterales programables y agarre antideslizante. En conjunto, esa ficha apunta a un uso más preciso, con una respuesta cercana al trazo manual tradicional y con margen para personalizar accesos directos sin depender tanto del teclado.

Presión, inclinación y control

Aquí el interés no está solo en el número de niveles de presión, sino en la suma de elementos: presión, inclinación, baja activación inicial y botones físicos. Todo eso busca que el trazo sea más estable y que el lápiz resulte cómodo en sesiones largas.

Uso cotidiano

La Kamvas 22 (Gen 3) está planteada para ilustradores, estudiantes de arte, modeladores 3D, animadores, editores de vídeo y equipos de creación de contenido. La documentación de la marca también la sitúa en entornos como escuelas de arte, estudios de diseño y empresas de entretenimiento digital.

Eso encaja con una pantalla que combina tamaño, resolución, color y un paquete de accesorios amplio. La compatibilidad indicada incluye Windows, macOS, Android con USB3.1 DP1.2 y Linux, además de software como Photoshop, Clip Studio, Illustrator, SAI y CDR según la información de tienda compartida en la ficha de producto.

Equipo para varios flujos de trabajo

No es un producto centrado en un solo perfil de usuario. Puede servir para dibujar, retocar imágenes, revisar maquetas visuales o trabajar en animación, siempre dentro de un entorno compatible con su conexión y con sus requisitos de software.

Accesorios y conexión

El paquete diseñado por Huion incluye el lápiz PW600L, el soporte PH06, 10 puntas de repuesto, guante y paño de limpieza. Dispone de conexiones HDMI y USB-C con DP 1.2, además de una solución de cableado pensada para mantener el escritorio más limpio.

El conjunto avala una puesta en marcha completa desde el primer día, sin necesidad de comprar accesorios aparte. Para un usuario que no quiera complicarse demasiado, ese detalle puede ser importante porque reduce pasos antes de empezar a trabajar.

Ventajas del equipo

Pantalla grande de 21,5 pulgadas, útil para trabajar con interfaz, lienzo y herramientas sin sensación de espacio reducido.

Resolución 2.5K QHD y 90 Hz, que aportan más nitidez y una navegación visual fluida.

Lápiz PW600L con 16.384 niveles de presión, inclinación de 60 grados y lectura rápida.

Cobertura de color amplia y calibración de fábrica, orientada a usos visuales más exigentes.

Cristal AG grabado con laminación completa, pensado para reducir reflejos y parallax.

Accesorios incluidos y soporte preinstalado, lo que facilita empezar a usarla sin compras extra inmediatas.

Iluminación ambiental de 12 colores y compatibilidad con VESA, útiles para ajustar la ergonomía y el espacio de trabajo.

Precio

La web oficial de Huion establece para la Kamvas 22 (Gen 3) en 699 euros.

Valoración

La Huion Kamvas 22 (Gen 3) deja una impresión positiva por equilibrio: pantalla amplia, resolución 2.5K, refresco de 90 Hz, color bien cubierto y un lápiz con especificaciones serias para dibujo digital. Sin exageraciones, es un modelo que reúne varias funciones útiles en un mismo equipo y que punta a usuarios que quieren dar un salto de calidad sin moverse a gamas claramente más altas.

Noticias relacionadas

La valoración es favorable por su conjunto de prestaciones, especialmente para ilustración, entintado, fotografía y trabajo visual general.