Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOEHuelga profesoresCalor CatalunyaQuim TorraTemuOna BatlleLa RevueltaApnea sueñoManu GuixJabalíes
instagramlinkedin

Ciencia y tecnología

El superordenador de Barcelona da un salto con la inauguración de un tercer ordenador cuántico de 9,8 millones de euros

La nueva infraestructura del Barcelona Supercomputing Center, financiada por Europa y España, combina computación clásica y cuántica para impulsar la investigación científica europea y la soberanía tecnológica

El tercer ordenador cuántico del Barcelona Supercomputing Center

El tercer ordenador cuántico del Barcelona Supercomputing Center / Cedida

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La encíclica del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial no es el único lugar en el que religión y tecnología se dan de la mano. De forma más simbólica, esa unión también existe en Barcelona. Más concretamente en la capilla de Torre Girona, un edificio neoclásico del siglo XIX que será hogar del tercer ordenador cuántico de la capital catalana.

Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha inaugurado este jueves una nueva y vanguardista infraestructura que se integrará al MareNostrum 5, uno de los superordenadores más potentes del mundo.

Bautizado como EuroQCS-Spain, el nuevo ordenador cuántico del BSC-CNS es un proyecto financiado por la Comisión Europea y por el Gobierno de España con un total de 9,8 millones de euros. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, aportará 4,8 millones de esa partida.

El tercer ordenador cuántico del BSC, que se integrará al superordenador MareNostrum 5 para potenciar la investigación científica.

El tercer ordenador cuántico del BSC, que se integrará al superordenador MareNostrum 5 para potenciar la investigación científica. / Cedida

Con el EuroQCS-Spain, el BSC apuesta por un modelo que combina computación clásica y cuántica, tanto digital como analógica. Esa hibridación abrirá la puerta a un avance en la investigación científica en Europa. Más concretamente, servirá para resolver problemas matemáticos y de criptografía, explorar fenómenos físicos, abordar el funcionamiento de las moléculas, optimizar problemas logísticos o perfeccionar el entrenamiento de modelos de IA.

Soberanía europea

Su inauguración se enmarca en la estrategia de la Unión Europea por potenciar las capacidades tecnológicas soberanas, reducir así la dependencia de proveedores extranjeros y convertir al bloque en líder mundial en ese ámbito de aquí a 2030.

Noticias relacionadas

En ese sentido, será el quinto sistema cuántico del proyecto EuroHPC JU, que ya cuenta con otras infraestructuras similares en Alemania, Francia, Polonia y República Checa. Además, tanto los chips como el software que dan vida al EuroQCS-Spain han sido diseñados por la empresa catalana Qilimanjaro Quantum Tech, en colaboración con la francesa Do IT Now.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
  2. El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
  3. Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
  4. Netflix ficha a ‘La Revuelta’ y convierte a David Broncano en su nueva cita diaria
  5. Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano
  6. Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
  7. David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
  8. Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter

Eladio, Aitor, Mireia y Nati: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona

Eladio, Aitor, Mireia y Nati: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona

La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal

La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal

Las 'start-ups' ya no recelan del negocio de la defensa: "Desde que se llama 'paz y seguridad' entra muchísimo talento"

Las 'start-ups' ya no recelan del negocio de la defensa: "Desde que se llama 'paz y seguridad' entra muchísimo talento"

Los neurólogos alertan de retrasos de tres años en el diagnóstico de un 20% de los pacientes con esclerosis múltiple

Los neurólogos alertan de retrasos de tres años en el diagnóstico de un 20% de los pacientes con esclerosis múltiple

Cráneos apuñalados, un feto y los huesos torturados por el dolor de la reina Elisenda: las tumbas del monasterio de Pedralbes revelan nuevos secretos

Cráneos apuñalados, un feto y los huesos torturados por el dolor de la reina Elisenda: las tumbas del monasterio de Pedralbes revelan nuevos secretos

Peugeot refuerza su gama de gasolina con el nuevo motor Turbo 100

Peugeot refuerza su gama de gasolina con el nuevo motor Turbo 100

MasOrange se abre a un cambio de marca cuando Orange tome el control total de la teleco

MasOrange se abre a un cambio de marca cuando Orange tome el control total de la teleco

Intervenido un patinete eléctrico trucado en Cornellà que alcanzaba los 140 kilómetros por hora

Intervenido un patinete eléctrico trucado en Cornellà que alcanzaba los 140 kilómetros por hora