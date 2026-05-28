El superordenador de Barcelona da un salto con la inauguración de un tercer ordenador cuántico de 9,8 millones de euros

La encíclica del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial no es el único lugar en el que religión y tecnología se dan de la mano. De forma más simbólica, esa unión también existe en Barcelona. Más concretamente en la capilla de Torre Girona, un edificio neoclásico del siglo XIX que será hogar del tercer ordenador cuántico de la capital catalana.

Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha inaugurado este jueves una nueva y vanguardista infraestructura que se integrará al MareNostrum 5, uno de los superordenadores más potentes del mundo.

Bautizado como EuroQCS-Spain, el nuevo ordenador cuántico del BSC-CNS es un proyecto financiado por la Comisión Europea y por el Gobierno de España con un total de 9,8 millones de euros. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, aportará 4,8 millones de esa partida.

El tercer ordenador cuántico del BSC, que se integrará al superordenador MareNostrum 5 para potenciar la investigación científica. / Cedida

Con el EuroQCS-Spain, el BSC apuesta por un modelo que combina computación clásica y cuántica, tanto digital como analógica. Esa hibridación abrirá la puerta a un avance en la investigación científica en Europa. Más concretamente, servirá para resolver problemas matemáticos y de criptografía, explorar fenómenos físicos, abordar el funcionamiento de las moléculas, optimizar problemas logísticos o perfeccionar el entrenamiento de modelos de IA.

Soberanía europea

Su inauguración se enmarca en la estrategia de la Unión Europea por potenciar las capacidades tecnológicas soberanas, reducir así la dependencia de proveedores extranjeros y convertir al bloque en líder mundial en ese ámbito de aquí a 2030.

Noticias relacionadas

En ese sentido, será el quinto sistema cuántico del proyecto EuroHPC JU, que ya cuenta con otras infraestructuras similares en Alemania, Francia, Polonia y República Checa. Además, tanto los chips como el software que dan vida al EuroQCS-Spain han sido diseñados por la empresa catalana Qilimanjaro Quantum Tech, en colaboración con la francesa Do IT Now.