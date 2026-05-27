Ufesa refuerza su gama Silent con el Beijing, un ventilador que no se oye y con filtro HEPA

Ufesa ha presentado su gama de ventilación para el verano en la que destaca Beijing, un modelo de la familia Silent que aporta ventilación ultrasilenciosa y purificación del aire con filtro HEPA. La propuesta busca mejorar el confort en casa sin renunciar a un funcionamiento discreto, algo especialmente útil en dormitorios, salones o zonas de trabajo.

Prestaciones destacadas

Dentro de la nueva colección, Beijing se sitúa como una de las opciones más completas para quienes priorizan bienestar y bajo nivel sonoro. Según explica la compañía, este modelo integra tecnologías pensadas para mantener el aire en movimiento de forma eficiente y silenciosa, al tiempo que ayuda a filtrar partículas del ambiente.

Otras novedades

La gama Silent de Ufesa también incluye otros modelos como Kobe, Kodiak, Sendai y Nagasaki, pero Beijing destaca por esa combinación de ventilación y purificación, una fórmula que la marca quiere posicionar como solución doméstica para los meses de más calor. La firma subraya además que su catálogo apuesta por una distribución del aire más uniforme y por motores digitales brushless que reducen el ruido durante el uso.

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Junto al Beijing, Ufesa completa su oferta estival con el circulador 3D70 y el ventilador de techo Nepal. La compañía enmarca estos lanzamientos en una estrategia de electrodomésticos más eficientes, cómodos y adaptados a distintas estancias del hogar.