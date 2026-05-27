SOLUCIONES
Shark lanza ChillPill, sistema portátil 3 en 1 para ayudar a combatir el calor
El nuevo dispositivo combina ventilador, bruma y refrigeración por contacto en un formato compacto pensado para uso diario
La compañía SharkNinja ha anunciado el lanzamiento de Shark ChillPill, un sistema de refrigeración personal 3 en 1 diseñado para hacer frente a las altas temperaturas en interiores y en exteriores. El dispositivo integra un ventilador de alta velocidad, un sistema de bruma refrescante y la tecnología InstaChill en un formato portátil orientado a un uso cotidiano.
Pensado para situaciones de calor intenso —desde entrenamientos y desplazamientos urbanos hasta festivales o vacaciones—, aporta diseño compacto y opciones de transporte. Puede llevarse cruzado, engancharse a bolsos o cinturones o utilizarse en modo manos libres sobre una superficie mediante su estructura giratoria.
Tres modos de refrigeración
El dispositivo incorpora tres accesorios intercambiables que permiten adaptar la experiencia. El ventilador alcanza velocidades de hasta 7,5 m/s, mientras que la función de bruma ofrece pulverización continua o intermitente para refrescar la piel sin empaparla. Por su parte, la placa InstaChill proporciona enfriamiento por contacto, con una reducción de la temperatura de la piel de hasta 9 ºC en la zona aplicada.
Ofrece hasta 11 horas de uso, lo que permite cubrir jornadas completas sin necesidad de recarga. Está disponible en varios acabados de color, entre ellos negro, turquesa, marrón, verde, oro rosa, azul y rosa.
El dispositivo tiene un precio de 149,99 euros.
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