RockMow Z1 LiDAR: el robot cortacésped para cualquier jardín, también grandes y complicados

Roborock ya ha traído a nuestro mercado la serie RockMow Z1, en la que se incluye el RockMow Z1 LiDAR, un robot cortacésped con nervios de acero frente a jardines grandes, complejos y con desniveles, con navegación LiDAR 3D de 360 grados, dos cámaras, VSLAM y tracción total 4x4. Su diseño es robusto, la suspensión dinámica, la dirección activa patentada y la capacidad para afrontar pendientes de hasta el 80% y obstáculos de hasta 8 cm lo sitúan como una opción orientada a terrenos exigentes, mientras que la app permite gestionar zonas de exclusión, alturas de corte y programación sin necesidad de cables perimetrales ni antena RTK.

Su precio oficial es de 2.699 euros y la compra se realiza a través de los canales oficiales de la marca en España.

Robot para entornos difíciles

El RockMow Z1 LiDAR no está pensado como un cortacésped robot básico, sino como una solución para jardines grandes, con desniveles, obstáculos y zonas difíciles de mapear. Su propuesta se apoya en la navegación láser 3D, la tracción 4x4 y una configuración de hardware que prioriza la estabilidad y el control sobre terrenos complicados.

Frente a modelos que dependen de cables perimetrales o de sistemas más limitados, aquí la instalación se simplifica y el robot gana independencia. Eso lo convierte en una opción especialmente interesante para usuarios que quieren reducir ajustes manuales y confiar más en el trabajo automático del equipo. Operativo en cualquier escenario, también en los más complejos.

Diseño y construcción

El robot tiene un formato robusto, con un peso superior a los 21 kilos y unas dimensiones de 66 x 47,5 x 33 cm. No es un dispositivo discreto, pero su tamaño responde a una lógica clara: ofrecer una base estable para moverse en cualquier superficie y mejor en superficies irregulares y mantener el corte preciso.

Roborock lo acompaña de tracción total 4WD, suspensión dinámica y dirección activa patentada. Todo ello está pensado para mejorar la capacidad de avance, facilitar los giros y reducir el impacto sobre el césped cuando el robot cambia de dirección.

Cuenta con certificación IPX6, por lo que puede limpiarse con manguera. Es un detalle útil en un producto que está diseñado para trabajar en exteriores y acumular suciedad con facilidad.

Navegación y mapeo

La parte más atractiva del modelo LiDAR está en su sistema de navegación. Integra un sensor láser 3D de 360 grados y dos cámaras, con detección de objetos a distancias de hasta 70 metros, y combina esa información con VSLAM para generar y memorizar recorridos.

En la práctica, esto permite que el robot se oriente mejor en jardines con árboles, sombras, pasos estrechos o estructuras que pueden dificultar la navegación de otros equipos. También simplifica mucho la puesta en marcha, porque no necesita cables perimetrales ni antenas RTK para funcionar.

El mapeo puede hacerse desde la app guiando el robot con un joystick o mediante un recorrido automático asistido por inteligencia artificial. Después, el mapa puede ajustarse para definir zonas concretas, exclusiones o recorridos específicos.

Corte y rendimiento

El sistema de corte utiliza seis cuchillas de doble cara y un disco con giro automático en sentido alterno para repartir el desgaste. La altura de corte se ajusta entre 20 y 70 mm, lo que da margen para adaptar el trabajo a distintos tipos de jardín y a distintos estados del césped.

Las pruebas realizadas permiten señalar que puede afrontar pendientes de hasta el 80% y obstáculos de hasta 8 cm. Esa característica le da capacidades añadidas sobre cortacéspedes pensados para terrenos planos o poco exigentes.

La suspensión dinámica con muelles independientes en el eje trasero ayuda a que cada rueda se adapte mejor al terreno. Ese enfoque resulta especialmente útil cuando el jardín no es uniforme y el robot tiene que mantener la tracción y la estabilidad en zonas con baches o cambios de nivel.

Experiencia de uso

En uso real, la sensación que transmite es la de un robot preparado para resolver problemas en jardines en los que otros modelos podrían quedarse cortos. Su tracción total y su sistema de navegación hacen posible que se mueva con soltura por terrenos complicados, con una respuesta muy sólida en pendientes, cambios de superficie y pasos estrechos.

Una de sus mayores virtudes es que reduce bastante la fricción inicial de instalación. Al prescindir de cables perimetrales y antenas RTK, el usuario se ahorra parte de la configuración más tediosa y puede empezar a trabajar con una curva de aprendizaje más razonable.

También resulta interesante su capacidad para construir un mapa preciso del jardín y para adaptarse después a las zonas definidas desde la app. Eso da más margen de control sin obligar a intervenir continuamente en el robot, algo que encaja bien con su planteamiento de uso autónomo.

En jardines grandes, complejos o con muchos obstáculos, su comportamiento parece más cercano al de una herramienta especializada que al de un accesorio doméstico. Precisamente ahí está su mayor valor: no pretende ser el robot más simple, sino uno de los más capaces cuando el terreno se complica.

Control desde la app

La gestión se hace desde la aplicación de Roborock, donde se pueden programar tareas, definir zonas de exclusión, ajustar la altura de corte y activar el modo de protección de fauna. Esa función detiene la actividad durante la noche para reducir riesgos para animales pequeños.

El sistema también integra conectividad 4G LTE, localización en tiempo real, bloqueo por PIN y alarma antirrobo. Son funciones que añaden seguridad y control, especialmente en equipos de este precio y nivel de autonomía.

Valores del equipo

Navegación LiDAR 3D de 360 grados con apoyo de VSLAM.

Tracción total 4x4 para terrenos difíciles.

Capacidad para pendientes de hasta el 80%.

Instalación sin cables perimetrales ni antena RTK.

Detección de obstáculos con cámaras frontales.

Suspensión dinámica y dirección activa para mejorar el comportamiento en superficies irregulares.

Altura de corte ajustable entre 20 y 70 mm.

Control avanzado desde la app con zonas de exclusión, programación y protección de fauna.

Precio y disponibilidad

El RockMow Z1 LiDAR tiene un precio oficial de 2.699 euros en nuestro mercado, donde ya está disponible.

Valoración

El RockMow Z1 LiDAR es un robot cortacésped bien planteado para jardines grandes, complejos y con dificultades reales de movimiento. Su combinación de LiDAR, 4x4, suspensión y mapeo inteligente le permite ofrecer un nivel de autonomía y precisión satisfactoria.

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No es una compra para cualquier usuario, pero sí una opción muy sólida para quien necesite un equipo capaz de trabajar en condiciones exigentes. Por equilibrio entre tecnología, capacidad de navegación y adaptación al terreno, la valoración final es claramente positiva.