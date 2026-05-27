Redmagic 11S Pro se presenta hoy con refrigeración avanzada y alto rendimiento gaming

La firma Redmagic ha anunciado oficialmente el lanzamiento global del 11S Pro, nuevo smartphone gaming de gama alta, que llega con importantes mejoras en potencia, refrigeración y experiencia de juego. El dispositivo se posiciona como una de las propuestas más ambiciosas del mercado móvil para jugadores, combinando hardware de última generación con un diseño futurista, incluidas versiones transparentes.

Potencia y rendimiento sostenido

El 11S Pro integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, acompañado del chip dedicado RedCore R4, una combinación que promete un salto en procesamiento de inteligencia artificial, estabilidad en altas tasas de fotogramas y una experiencia de juego más fluida.

Uno de los pilares del dispositivo es su renovado sistema de refrigeración AquaCore, que incluye un ventilador turbo de hasta 24.000 RPM, refrigeración líquida fluorada en flujo —una solución pionera en la industria—, una cámara de vapor de mayor tamaño y el sistema de gestión térmica Energy CUBE 3.0. Todo diseñado para mantener el rendimiento incluso en sesiones intensivas.

Autonomía y experiencia inmersiva

El terminal incorpora una batería de 7.500 mAh con carga rápida de 80 W, orientada a largas sesiones de uso sin interrupciones. A esto se suma una pantalla completa BOE con tasa de refresco de 144 Hz y cámara frontal bajo el panel, lo que permite una experiencia visual sin distracciones.

En el apartado de control, los gatillos superiores mejorados refuerzan la precisión en juegos competitivos, mientras que Redmagic OS 11.5, basado en Android 16, integra funciones de inteligencia artificial con Google Gemini para optimizar rendimiento y usabilidad.

Configuraciones y diseño

El Redmagic11S Pro estará disponible en versiones de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento y 16 GB + 512 GB, con opciones de diseño que incluyen acabados transparentes, reforzando su estética gaming.

Precio y disponibilidad

El dispositivo se pondrá a la venta a nivel global a través de la web oficial de Redmagic y distribuidores seleccionados. La marca lanzará una campaña de acceso anticipado con cupones disponibles entre el 3 y el 9 de junio de 2026, y por 1 euro permitirán obtener un descuento de 30 euros, un imán y acceso prioritario a la compra.

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La venta anticipada comenzará el 9 de junio, mientras que la disponibilidad global arrancará el 10 de junio de 2026. El precio inicial del 11S Pro parte de 799 euros, a falta de confirmación de tarifas finales según mercado.