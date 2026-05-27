Philips lanza el Brilliance 27E3U7903, un monitor 5K pensado para creadores

Philips Monitors ha presentado el Brilliance 27E3U7903, un monitor de 27 pulgadas con resolución UltraClear 5K UHD (5120 x 2880) orientado a profesionales creativos que buscan precisión de imagen y un flujo de trabajo más eficiente. El panel alcanza una densidad de 218 píxeles por pulgada y está diseñado para ofrecer un nivel de detalle especialmente útil en edición de vídeo, fotografía, diseño gráfico y animación.

Incorpora un panel IPS con cobertura del 99,5% de Adobe RGB, el 99% de DCI-P3/Display P3 y el 99% de sRGB, además de compatibilidad con DisplayHDR 600. Según la información facilitada por la compañía, el equipo llega con pre-certificación Calman Ready para facilitar la calibración precisa del color en entornos profesionales.

Conectividad

En el apartado de conectividad, el Brilliance 27E3U7903 incluye dos puertos Thunderbolt 4 con suministro de energía de hasta 96 W, lo que permite conectar y alimentar dispositivos con un solo cable. También suma la función Smart KVM, pensada para alternar entre dos equipos, y Philips MultiView, que permite mostrar dos fuentes en pantalla al mismo tiempo.

Diseño y funciones

El monitor apuesta por un diseño sobrio, con cristal frontal antirreflectante y dureza 7H para reducir brillos sin perder nitidez. A ello se añaden tecnologías como LowBlue y Flicker-Free para rebajar la fatiga visual durante el trabajo.

La base SmartErgoBase permite ajustar altura, inclinación, giro y pivote para adaptarse a distintas posiciones de uso. Además, integra una cámara web de 5 megapíxeles con encuadre automático por inteligencia artificial y compatibilidad con Windows Hello, una combinación pensada para videollamadas y acceso seguro al equipo.

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Precio y disponibilidad

Philips sitúa el Brilliance 27E3U7903 en un precio recomendado de 1.159 euros. La compañía lo presenta como una alternativa de gama alta para creadores que buscan prestaciones profesionales.