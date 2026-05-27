ChatGPT y Gemini pueden filtrar tu número de teléfono: lo afirma esta investigación

Tener conversaciones con inteligencias artificiales como ChatGPT o Gemini se ha vuelto una acción cotidiana para mucha gente. Uno de los mayores errores que se comete es pensar que estas conversaciones son privadas. Así es cómo un estudio ha revelado como los chatbots de IA pueden tener acceso a tu información personal.

Muchos chatbots utilizan las conversaciones con los humanos para entrenar los modelos de IA. El problema es que, incluso si optas por no participar en este entrenamiento o utilizas un chat temporal, estas conversaciones suelen almacenarse en los servidores de la empresa durante un tiempo limitado, pudiendo retener información privada de la gente.

Para explicar esto, hay que recurrir a un estudio de Eileen Guo publicado en la revista 'MIT Technology Review'. En este reportaje se analiza una serie de denuncias de usuarios en redes que afirman que los chatbots han estado compartiendo información personal cuando otra persona la solicitaba, sobre todo sus números de teléfono.

Enormes cantidades de datos

La principal explicación que comenta este artículo es que los chatbots se basan en LLM (Modelo de Lenguaje Grande) que han sido entrenados con enormes cantidades de datos extraídos de toda la web, incluyendo inevitablemente cientos de millones de casos de información personal. Por este motivo, la probabilidad de que aparezca información personal identificable en los datos de entrenamiento de la IA no hace más que aumentar.

Otra explicación puede ser la gran cantidad de información que existe en Internet. Muchas veces, aunque nos hayamos olvidado, publicamos nuestros datos personales en alguna página web o aplicación que lo requiere. Esto, mezclado con las búsquedas profundas y exhaustivas que realizan estas IA, genera que algunos datos personales que ni recordamos haber publicado salgan a la luz.

Casos de revelación del número telefónico

Algunos de los casos que los usuarios han denunciado, según el informe, son: "Un usuario de Reddit escribió recientemente que estaba desesperado pidiendo ayuda porque su teléfono había sido inundado por llamadas de extraños que buscaban un abogado, un diseñador de productos, un cerrajero. Al parecer, las personas que llamaban fueron mal dirigidas por la IA generativa de Google".

Otros casos que presenta la investigación son el de "un desarrollador de software en Israel fue contactado por WhatsApp después de que el chatbot Gemini de Google proporcionara instrucciones incorrectas de atención al cliente que incluían su número de teléfono y una doctoranda de la Universidad de Washington, mientras experimentaba con Gemini, logró que el sistema revelara el número de teléfono móvil personal de su colega".

El artículo, finalmente, menciona DeleteMe, una empresa que ayuda a los clientes a eliminar su información personal de internet. Según su testimonio, las consultas de los clientes sobre inteligencia artificial generativa han aumentado un 400% en los últimos siete meses. Por esto, aunque no haya una forma sencilla de evitar esto, la regla general es siempre evitar compartir con un chatbot cualquier información personal que no queremos que se haga pública.

Fuentes: