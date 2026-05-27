La IA en el mundo laboral
El magnate Bill Gates, sobre qué puestos de trabajo seguirán existiendo pese a la irrupación de la IA
La irrupcion de la IA en el mundo laboral es inevitable, pero hay puestos de trabajo que esta tecnología aún no puede sustituir
El 60% de las horas que se trabajan en España podrían hacerlas la IA y los robots, según McKinsey
La IA amenaza más de 2 millones de empleos en España y acelera una transformación laboral sin precedentes
La disrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado de trabajo comienza a notarse y a preocupar a muchos españoles. A finales del mes de abril, un informe de la Fundación de Caja de Ahorros (Funcas) reveló que el impacto de esta tecnología podría traducirse en la destrucción bruta de entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los próximos diez años.
Los puestos de trabajo más afectados se concentrarían en tareas administrativas y técnicas, especialmente esas que tienen un alto componente rutinario y susceptible de automatización.
La IA reemplaza al humano
Este contexto de incertidumbre y cambios acelerados llega hasta las figuras más relevantes del mundo de la tecnología. El magnate y cofundador de la empresa tecnológica multinacional Microsoft, William Henry Gates, conocido como Bill Gates, ya ha repetido en varias ocasiones -como en una entrevista de Harvard con Arthur Brooks o en programas como 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon- que la IA va a reemplazar a los humanos en la mayoría de las tareas.
A pesar de los datos alarmantes por la pérdida de millones de empleos, Gates también se muestra positivo sobre algunos empleos que la IA no podrá reemplazar. El motivo principal según el empresario es la creatividad y el ingenio humano que requieren este tipo de trabajos.
La resiliencia a la tecnología
Gates menciona específicamente tres áreas profesionales las cuales serán, seguramente, resilientes a la automatización, y por lo tanto sustitución de la IA.
En primer lugar, el empresario explica que los avances científicos surgen de una mezcla de intuición, creatividad y lógica que la IA aún no es capaz de desarrollar. De esta forma, el sector de los biólogos e investigadores en ciencias de la vida se lo pone más difícil a esta tecnología para que los sustituya. En este sentido, la IA puede servir como refuerzo para procesar enormes volúmenes de datos y acelerar los análisis.
Por otro lado, Gates señala el sector de programadores y desarrollo de software, ya que es, precisamente, uno de los empleos indispensables para sostener la IA en un futuro. Y es que, aunque esta tecnología ya realiza tareas de programación, este empleo requiere de otras funciones más complejas como diseñar sistemas y, sobre todo, supervisar su correcto funcionamiento y asumir consecuencias ante posibles errores.
Finalmente, el cofundador de Microsoft también asegura un futuro para los ingenieros del sector energético, que incluye desde la industria petrolera y nuclear hasta las energías renovables. La evolución hacia las energías limpias y sostenibles requiere de capacidades humanas para desarrollarse. Estos entornos requieren de una experiencia práctica y toma de decisiones que de tomarlas la IA y fallar podría acarrear graves consecuencias para la seguridad del medio ambiente y el resto de la humanidad.
En este contexto, Gates explica que en lugar de intentar competir con la IA, las personas que deseen asegurar un puesto de trabajo deben enfocarse en desarrollar habilidades que la complementen. Esto implica el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas, la comunicación compleja, la colaboración interdisciplinaria y la capacidad de aprendizaje y adaptación constante.
Fuentes
- La IA destruirá entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en España en la próxima década (Funcas)
- Bill Gates sobre la IA y la innovación (Harvard Magazine)
- El Gobierno permite que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando pensión
- Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
- Isak Andic sufrió una caída unos meses antes de su muerte
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