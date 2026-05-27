Anker potencia la inteligencia artificial en el audio con los nuevos soundcore Liberty 5 Pro

Anker Innovations ha aprovechado la celebración de su evento anual Anker Day para presentar la nueva generación de dispositivos, con especial foco en la integración de inteligencia artificial. Dentro de este contexto, su marca de audio premium, soundcore, ha anunciado los nuevos Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, dos modelos que buscan diferenciarse por su rendimiento en llamadas y nuevas funciones inteligentes.

Llamadas claras

La principal innovación de esta serie es el chip propietario ANKER THUS, que trabaja junto a una matriz de 10 sensores —ocho micrófonos y dos sensores de conducción ósea— para aislar la voz del usuario del ruido ambiental. Este sistema se apoya en modelos de red neuronal capaces de mejorar la claridad incluso en entornos especialmente ruidosos.

Según la compañía, este avance ha permitido a los Liberty 5 Pro alcanzar un récord Guinness por la mejor claridad en llamadas en auriculares true wireless, una característica que comparten con la versión Pro Max.

Cancelación adaptativa precisa

Los nuevos modelos también incorporan Adaptive ANC 4.0, una evolución de su tecnología de cancelación activa de ruido. El sistema analiza el entorno hasta 384.000 veces por segundo para ajustar en tiempo real la reducción de ruido, abordando desde sonidos de baja frecuencia hasta conversaciones cercanas.

soundcore asegura que esta nueva generación duplica la profundidad de cancelación respecto a los Liberty 4 Pro, con un comportamiento más consistente en escenarios cambiantes.

Sonido personalizado

En el apartado de audio, ambos auriculares integran HearID 5.0, que genera un perfil auditivo personalizado a partir de una prueba de audición. A esto se suma un sistema de mejora basado en inteligencia artificial que reconstruye detalles perdidos en la compresión Bluetooth, con una recuperación de hasta el 65% de la calidad, según datos de la marca.

Estuche que graba y resume reuniones

Una de las novedades más llamativas se encuentra en el Liberty 5 Pro Max. Su estuche incorpora una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas y funciones avanzadas de IA que permiten grabar reuniones sin recurrir al teléfono. Posteriormente, la aplicación es capaz de generar transcripciones, identificar interlocutores y extraer tareas o puntos clave.

Ambos modelos incluyen también funciones de traducción en tiempo real, accesibles desde los propios auriculares o, en el caso del modelo Max, directamente desde el estuche.

Autonomía y conectividad

Ofrecen hasta 6,5 horas de reproducción con cancelación activa y hasta 28 horas en total con el estuche. También cuentan con carga rápida —hasta cuatro horas de uso con cinco minutos de carga— y compatibilidad con carga inalámbrica.

Entre el resto de características destacan la conectividad multipunto para hasta tres dispositivos, certificación IP55 frente a polvo y agua, compatibilidad con Apple Find My y Google Fast Pair, y soporte para Bluetooth 6.1.

VibeOS, el ecosistema inteligente

Más allá del lanzamiento de hardware, Anker ha presentado VibeOS, una plataforma basada en inteligencia artificial que conecta sus dispositivos y permite una interacción más contextual. El sistema facilita desde el ajuste del sonido hasta la gestión de información personal o el control de dispositivos del hogar.

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Precio y disponibilidad

Los soundcore Liberty 5 Pro están disponibles por 179,99 euros en colores azul, blanco, negro y rosa. Por su parte, los Liberty 5 Pro Max llegan en negro y oro titanio con un precio de 249,99 euros.