Logitech refuerza su gama de periféricos con Signature Comfort Plus, para mejorar la ergonomía y el trabajo híbrido

Logitech amplía su catálogo de periféricos con Signature Comfort Plus, una nueva familia dentro de la serie Signature orientada a mejorar la experiencia en el uso diario del ordenador. La propuesta se dirige a usuarios que combinan tareas profesionales y personales a lo largo del día y busca reducir las fricciones derivadas de alternar entre dispositivos, aplicaciones y escenarios de uso.

La nueva gama pone el foco en la comodidad prolongada, los clics silenciosos y la simplificación de controles, en un contexto en el que las jornadas frente al escritorio son cada vez más largas y fragmentadas.

Ratón con soporte acolchado

Entre las novedades destaca el ratón Signature Comfort Plus M850 L, el primero de Logitech que incorpora un soporte acolchado para la palma. Este elemento se combina con un diseño ergonómico para diestros y laterales de goma, para ofrecer una postura más relajada durante el uso.

Según informa la compañía, el dispositivo ha sido probado en condiciones reales por profesionales, con especial atención a los hábitos actuales de trabajo, marcados por sesiones prolongadas frente al ordenador.

La gama también incluye una variante con el ratón M840 L, que prescinde del soporte acolchado.

Teclado y combo para uso prolongado

Junto al ratón, llega el combo MK880 Signature Comfort Plus, que integra un teclado con teclas acolchadas de gran recorrido, reposamanos de espuma de doble capa y ángulos de escritura curvos. El conjunto está diseñado para favorecer una posición más natural de las manos y mejorar la experiencia en sesiones prolongadas.

Los dispositivos incorporan funciones como Easy-Switch para alternar entre hasta tres dispositivos, accesos directos personalizables, controles específicos para reuniones y acceso rápido a herramientas de inteligencia artificial.

Enfoque empresarial

Logitech también ha adaptado esta gama al entorno corporativo con Signature Comfort Plus for Business. Esta versión mantiene el enfoque en la ergonomía, pero añade conectividad segura y herramientas de gestión pensadas para despliegues a gran escala.

Incluye el receptor USB-C Logi Bolt, orientado a garantizar conexiones estables en entornos con alta densidad de dispositivos. Los equipos pueden supervisarse mediante Logitech Sync, lo que permite a los departamentos de TI gestionar el estado y el firmware de los periféricos desde una plataforma centralizada.

La compatibilidad multiplataforma, el funcionamiento silencioso y los controles personalizables buscan mejorar la productividad sin incrementar la complejidad en la gestión técnica.

Sostenibilidad y materiales

La compañía subraya que Signature Comfort Plus se ha desarrollado bajo principios de diseño sostenible. Las piezas de plástico contienen entre un 49% y un 77% de material reciclado posconsumo certificado, dependiendo del color.

El embalaje utiliza papel con certificación FSC y los dispositivos están diseñados para ofrecer una larga duración de batería, con el objetivo de reducir la frecuencia de sustitución de pilas.

Precio y disponibilidad

El ratón Signature Comfort Plus M850 L y el combo MK880 estarán disponibles a partir de junio de 2026, con precios de 54,99 euros y 109,99 euros, respectivamente. Las versiones para empresa se comercializarán por 59,99 euros en el caso del ratón y 119,99 euros para el combo.

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Llegarán en colores graphite, off-white y black.