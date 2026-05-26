Google reduce Fitbit a lo esencial con Air: menos tamaño, más foco en la salud

Google ha colocado Fitbit Air en un punto muy concreto de su catálogo: el de la pulsera de actividad pequeña, discreta y pensada para llevarse todo el día, incluso durante la noche. La idea es prescindir de la pantalla para reducir distracciones y centrar la experiencia en la recopilación de datos y en la consulta posterior desde el móvil. Se trata de la pulsera más pequeña de Fitbit hasta la fecha, con batería de hasta una semana y carga rápida capaz de aportar autonomía para todo un día en cinco minutos.

Ese enfoque define casi todo el producto. Fitbit Air no intenta competir con un reloj inteligente en formato o ambición, sino que se sitúa en una categoría distinta: la de un dispositivo ligero, de perfil bajo y pensado para quienes priorizan comodidad, sueño y seguimiento constante por encima de la interacción en la muñeca. En la práctica, su diseño sin pantalla obliga a pasar por la app Google Health para consultar métricas y entrenamientos, lo que refuerza una experiencia más silenciosa y menos invasiva.

Diseño y enfoque

El primer rasgo relevante de Fitbit Air es precisamente su tamaño. Google la presenta como su pulsera más pequeña hasta la fecha y subraya que ha sido concebida para ajustarse con discreción a la muñeca. Ese planteamiento tiene sentido en un wearable orientado a la monitorización continua: cuanto menos moleste, más fácil resulta llevarlo de día y de noche.

La ausencia de pantalla es una decisión importante, porque cambia por completo la relación con el producto. No hay notificaciones visibles ni lectura inmediata en el propio dispositivo; todo pasa por el teléfono. Eso puede resultar una ventaja para quien busca menos interrupciones, aunque supone una renuncia para los usuarios que prefieren consultar datos de un vistazo sin sacar el móvil. El resultado es una pulsera más sencilla en uso, y menos autónoma en el sentido clásico del término.

Salud y seguimiento

En el terreno de la salud, Fitbit Air reúne un conjunto amplio de funciones de seguimiento continuo: frecuencia cardiaca 24/7, alertas de ritmo cardiaco irregular con notificaciones de fibrilación auricular, SpO2, frecuencia cardiaca en reposo, variabilidad de la frecuencia cardiaca, fases del sueño y duración del descanso. También realiza análisis de carga cardiovascular semanal y nivel de recuperación, dos elementos que apuntan a una lectura más completa del esfuerzo y del reposo.

La parte del sueño parece especialmente central en este producto. Google destaca una monitorización avanzada con más precisión que la generación anterior en los algoritmos de análisis de fases, junto con una puntuación del sueño más útil para interpretar el descanso y despertador inteligente para intentar salir del sueño en un momento más favorable. La propia propuesta comercial de Fitbit Air insiste en que su comodidad permite no renunciar al seguimiento nocturno, que aquí no es un añadido, sino una de las funciones clave del conjunto.

Actividad y entrenamientos

En actividad física apuesta por una monitorización bastante automática. El dispositivo puede detectar y registrar entrenamientos comunes en segundo plano, y la app permite iniciar sesiones desde el teléfono, seguir entrenamientos guiados recomendados por un entrenador o registrar actividades de forma manual. Esa combinación busca reducir fricción: menos necesidad de intervenir en la pulsera y más dependencia de la app para organizar la información.

La integración con Google Health Coach refuerza ese planteamiento. El coach ofrece planes de actividad física dinámicos y personalizados, adapta las recomendaciones a los datos en tiempo real y también tiene en cuenta cambios de agenda, sueño y recuperación. Es una de las novedades más visibles del ecosistema, porque desplaza el valor del dispositivo desde la simple medición hacia una interpretación más guiada de los datos.

La app Google Health

La app es, en realidad, una parte esencial del producto. Fitbit pasa a llamarse Google Health y estrena un rediseño para facilitar la búsqueda de progreso, objetivos de actividad, descanso y bienestar. El cambio de nombre y de interfaz no es menor: redefine la experiencia alrededor de una plataforma única donde convergen actividad, sueño, recuperación y otros datos de bienestar.

La pieza más destacada de esa capa de software es Google Health Coach, descrito como un entrenador personalizado basado en Gemini, capaz de ofrecer indicaciones adaptadas a cada día y a los objetivos del usuario. Puede responder preguntas, ajustar entrenamientos según viajes o lesiones, analizar patrones y ayudar a comprender mejor cómo se relacionan sueño, actividad y bienestar. También integra seguimiento del ciclo menstrual y registro de nutrición, además de controles de privacidad y seguridad que permiten activar o desactivar funciones opcionales y gestionar o borrar datos.

Correas y uso diario

Google acompaña Fitbit Air con varias correas pensadas para cambiar el aspecto del dispositivo según el contexto. La Loop Performance viene de serie, está fabricada con materiales reciclados y se describe como microajustable; además, la correa deportiva utiliza silicona resistente al sudor y al agua, mientras que la moderna premium busca una apariencia más sobria y formal. También hay una edición especial de la Loop Performance vinculada a Stephen Curry, con acabado resistente al agua y diseño orientado al deporte de alta intensidad.

Este sistema de correas confirma que Fitbit Air quiere ocupar un espacio híbrido entre el bienestar cotidiano y la actividad física. No es un reloj con vocación de pantalla ni una pulsera deportiva muy técnica en el sentido clásico; es un dispositivo que intenta pasar desapercibido y cambiar de registro a través de los accesorios. En ese sentido, el concepto está bien definido y es coherente con la filosofía de producto que Google describe en sus materiales.

Precio y valor

Fitbit Air se puede reservar por 99,99 € y llega a tienda hoy 26 de mayo. La compra incluye tres meses de Google Health Premium, con acceso completo a Google Health Coach durante ese periodo, y las correas accesorias parten de 44,99 €. La compatibilidad indicada en la documentación cubre Android e iOS, con requisitos concretos de versiones y cuenta de Google.

En términos de valoración, su interés no está en el hardware por sí solo, sino en el conjunto que forman el dispositivo, la app y el coach. A cambio de una pulsera sin pantalla y con una interacción más dependiente del teléfono, Google ofrece un seguimiento amplio de salud, sueño y actividad, una batería extensa y una propuesta de software que busca dar sentido a los datos. Para quien quiera una pulsera discreta y centrada en la monitorización, la propuesta es coherente; para quien necesite una experiencia completa en la muñeca, el formato puede quedarse corto.

A quién beneficia

Fitbit Air encaja sobre todo con usuarios que quieren llevar un dispositivo cómodo las 24 horas, también durante la noche, y que valoran el seguimiento del sueño por encima de las notificaciones en pantalla. También puede resultar útil para quienes prefieren una experiencia sencilla, con poca interacción en la muñeca y más consulta posterior desde el móvil.

Tendrá más sentido para personas que ya usan o piensan usar el ecosistema de Google Health y que aceptan la lógica del coach personalizado como parte central del servicio. En cambio, quienes necesiten ver datos de un vistazo, responder notificaciones o prescindir del móvil para la consulta diaria encontrarán más limitaciones en este formato. Su perfil, por tanto, no es universal: está muy bien alineado con una idea concreta de seguimiento de bienestar, pero no pretende cubrir todas las necesidades de un smartwatch.

Valoración y precio

Fitbit Air es una pulsera coherente con una idea definida: reducir el wearable a lo esencial para medir mejor, molestar menos y apoyarse en la app Google Health como centro de la experiencia. Su valor está en la combinación de comodidad, batería de hasta una semana, seguimiento avanzado y una capa de software que convierte datos dispersos en recomendaciones útiles.

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Con un precio de 99,99 € y tres meses de Google Health Premium incluidos, Fitbit Air es una propuesta razonable dentro de su segmento, especialmente para quienes buscan una pulsera de salud y sueño, no un reloj inteligente. Una apuesta atrevida, original y novedosa.