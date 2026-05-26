Abre de nuevo la tienda de Apple del Passeig de Gràcia tras tres meses de cierre por reformas

La tienda de Apple del Passeig de Gràcia de Barcelona reabre este martes 26 de mayo sus puertas al público, finalizando un periodo de 102 días de cierre por obras. El establecimiento, ubicado en el número 1 del paseo, confirmó la fecha en su página web con el aviso "Cerrado temporalmente para hacer reformas. Volvemos a abrir el martes 26 de mayo".

Reformas integrales

El cierre se produjo el 14 de febrero de 2026 por motivo de reformas integrales en el local. Durante este periodo, la tienda ha permanecido inactiva sin anuncios públicos sobre el alcance exacto de las obras ni sobre cambios en su estructura o servicios.

En el corazón de BCN

La Apple Store del Passeig de Gràcia abrió sus puertas por primera vez en junio de 2019, marcando el asentamiento de la compañía en Barcelona tras varios años sin presencia directa en la ciudad. Se ubica en un edificio histórico que fue sede del Banco de España y posteriormente de Banesto, en la esquina con la Plaza de Cataluña, una de las zonas comerciales más transitadas de Barcelona.

Productos y servicios

Desde su apertura, la tienda ha ofrecido los productos y servicios estándar de Apple, incluyendo la venta de dispositivos, soporte técnico y el programa educativo "Today at Apple", que ofrece sesiones gratuitas sobreuso de los dispositivos. La ubicación en el Passeig de Gràcia, cercana a monumentos como la Casa Batlló y la Pedrera, ha convertido el establecimiento en un punto de referencia para visitantes y residentes.

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La reapertura de este 26 de mayo restablece el servicio regular en uno de los establecimientos de Apple más conocidos de España. La tienda operará con horario comercial habitual y mantendrá su oferta de productos, servicios de atención al cliente y programas educativos sin cambios anunciados.