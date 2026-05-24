Rockster Cross 2, altavoz portátil con hasta 46 horas de autonomía y sonido estéreo envolvente

La firma alemana Teufel tiene en su catálogo de producto el Rockster Cross 2, un altavoz Bluetooth portátil, que ofrece sonido potente y facilidad de transporte. El dispositivo apuesta por un formato resistente, batería de larga duración y conectividad avanzada para uso diario y actividades al aire libre.

Sonido más amplio

Incorpora un sistema acústico de 2 vías con dos tweeters, un subwoofer y dos radiadores pasivos traseros. Según la firma, la tecnología Dynamore amplía la sensación estéreo y el modo exterior ajusta el rendimiento acústico para espacios abiertos.

Autonomía y resistencia

Uno de sus principales reclamos es la batería, que ofrece hasta 38 horas de reproducción a volumen medio y hasta 46 horas en modo Eco. Incluye carga rápida por USB-C, función powerbank para recargar otros dispositivos y protección IPX5 frente a lluvia y salpicaduras.

Diseño pensado para moverse

El altavoz llega con carcasa robusta, sistema amortiguador contra impactos, asas laterales integradas y una correa de transporte más ancha y cómoda. Teufel también lo comercializa en tres acabados: Negro y Rojo, Negro y Verde, y Gris Claro.

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Conectividad y precio

En conectividad, el modelo apuesta por Bluetooth 5.3, emparejamiento rápido con Google Fast Pair, función multipunto para conectar dos móviles y compatibilidad con la app Teufel Go. El dispositivo ya está a la venta por 299,99 euros, mientras que el Set Estéreo tiene un precio de 569,99 euros.