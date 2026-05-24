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Rockster Cross 2, altavoz portátil con hasta 46 horas de autonomía y sonido estéreo envolvente
El modelo Bluetooth de Teufel integra protección IPX5, carga rápida USB-C, función powerbank y un diseño que resiste tanto en interiores como en exteriores
La firma alemana Teufel tiene en su catálogo de producto el Rockster Cross 2, un altavoz Bluetooth portátil, que ofrece sonido potente y facilidad de transporte. El dispositivo apuesta por un formato resistente, batería de larga duración y conectividad avanzada para uso diario y actividades al aire libre.
Sonido más amplio
Incorpora un sistema acústico de 2 vías con dos tweeters, un subwoofer y dos radiadores pasivos traseros. Según la firma, la tecnología Dynamore amplía la sensación estéreo y el modo exterior ajusta el rendimiento acústico para espacios abiertos.
Autonomía y resistencia
Uno de sus principales reclamos es la batería, que ofrece hasta 38 horas de reproducción a volumen medio y hasta 46 horas en modo Eco. Incluye carga rápida por USB-C, función powerbank para recargar otros dispositivos y protección IPX5 frente a lluvia y salpicaduras.
Diseño pensado para moverse
El altavoz llega con carcasa robusta, sistema amortiguador contra impactos, asas laterales integradas y una correa de transporte más ancha y cómoda. Teufel también lo comercializa en tres acabados: Negro y Rojo, Negro y Verde, y Gris Claro.
Conectividad y precio
En conectividad, el modelo apuesta por Bluetooth 5.3, emparejamiento rápido con Google Fast Pair, función multipunto para conectar dos móviles y compatibilidad con la app Teufel Go. El dispositivo ya está a la venta por 299,99 euros, mientras que el Set Estéreo tiene un precio de 569,99 euros.
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