Huawei Watch Fit 5 Pro, un smartwatch con vocación deportiva, acabado premium y precio contenido

Huawei ha ampliado la familia Watch Fit con una versión Pro que quiere distinguirse por algo más que el nombre: materiales, pantalla y un enfoque deportivo más claro. La propuesta mantiene el formato cuadrado característico de la serie, pero en esta edición refuerza la sensación de producto más cuidado y más serio en la muñeca, con cristal de zafiro 2.5D, bisel de titanio y una pantalla de mayor brillo que la sitúa mejor frente a la luz exterior.

La lectura más interesante del Watch Fit 5 Pro es que no intenta competir solo como reloj para notificaciones, pasos y entrenamientos genéricos. Aporta funciones pensadas para golf, trail running y ciclismo, tres disciplinas en las que un reloj debe aportar algo más que registro básico de actividad. Ese planteamiento lo separa de la parte más generalista de la gama y lo acerca a un usuario que quiere un dispositivo más específico sin dar el salto a un reloj voluminoso.

Diseño del reloj

En el plano estético, la serie Watch Fit 5 insiste en una idea que Huawei ya venía trabajando: el smartwatch también puede formar parte de la indumentaria armonizándose con ella. En el caso del Pro, presenta una imagen más premium y de colores negro, blanco y naranja, con una presencia que busca equilibrar discreción y carácter. Ese diseño sigue siendo cuadrado y fino, donde pesa la sensación de resistencia y acabado.

La pantalla merece atención porque en un reloj de uso deportivo no se trata solo de tamaño, sino de legibilidad. La versión Pro incorpora un brillo superior, algo que mejora la consulta en exteriores, especialmente durante entrenamientos al aire libre. En la práctica, ese detalle es más útil que cualquier adorno de interfaz: un smartwatch se usa muchas veces en movimiento, con luz dura y con poco margen para forzar la vista.

Familia Fit 5

También hay que poner el producto en contexto dentro de la gama. La familia Watch Fit 5 llega en dos modelos, con un PVP recomendado de 299 euros para el Pro y disponibilidad en España. Durante el lanzamiento, Huawei anunció un cupón de 50 euros que deja el precio final en 249 euros, además de correa de regalo y la opción de añadir una báscula por 9 euros. En la tienda oficial se suman ventajas como 5x puntos, acceso a MultiPass y envío rápido y gratuito.

Construcción y materiales

El Watch Fit 5 Pro se aparta del tono más desenfadado de otros smartwatches cuadrados y apuesta por una presencia más técnica. El cristal de zafiro 2.5D y el bisel de titanio apuntan a una durabilidad y una percepción de calidad superiores a las de materiales más corrientes. En una categoría donde abundan los productos visualmente parecidos, esa diferencia ayuda a justificar el apellido Pro.

Huawei también insiste en la comodidad y en la adaptabilidad al uso prolongado, aunque en el caso del Pro el mensaje está más ligado a la resistencia que a la extrema ligereza. La versión blanca añade tecnología micro-arc oxidation para mejorar la resistencia al desgaste y facilitar la limpieza de manchas, un dato que tiene sentido en un dispositivo que se usa a diario y que, por definición, está muy expuesto.

Pantalla y lectura

La pantalla es uno de los puntos donde el reloj marca distancia respecto a la versión estándar. El Pro mejora de forma notable el brillo, algo especialmente útil en deportes exteriores y en situaciones de mucha luz. Eso se traduce en una lectura más rápida de métricas, avisos y controles durante la actividad.

No es un argumento espectacular, pero sí uno decisivo para quien usa el reloj como herramienta y no solo como accesorio. En un smartwatch deportivo, una pantalla clara en exterior vale más que una larga lista de funciones que luego apenas se consultan. En ese sentido, la propuesta del Fit 5 Pro está bien enfocada.

Funciones deportivas

Dato distintivo del Fit 5 Pro es su orientación específica a golf, trail running y ciclismo. Esa selección no parece casual: son disciplinas donde el reloj puede aportar información y apoyo de forma más tangible que en un uso cotidiano básico. Huawei sí lo posiciona para esas prácticas y no solo para deporte general.

Ese enfoque hace que el reloj tenga más sentido para usuarios activos que buscan algo intermedio entre una pulsera cuantificadora y un reloj deportivo más grande. También explica por qué Huawei ha reforzado materiales y visibilidad: el producto no se entiende solo como accesorio urbano, sino como herramienta para salir a entrenar con cierta exigencia.

Precio

El Watch Fit 5 Pro tiene un PVP recomendado de 299 euros y puede comprarse por 249 euros con el cupón AES50FITPRO, válido hasta el 21 de junio de 2026. Está disponible en negro, blanco y naranja, y la marca informa que también puede encontrarse en canales autorizados, además de su propia tienda.

Valoración

El Huawei Watch Fit 5 Pro es un smartwatch que mejora sobre todo en lo que se ve y en lo que se siente: materiales más sólidos, pantalla más legible en exterior y un planteamiento deportivo más concreto. No pretende ser el reloj más completo del mercado, pero sí uno de los más coherentes dentro de su categoría si lo que se busca es equilibrio entre diseño, uso diario y deporte específico.

Su principal virtud es que el apellido Pro no es meramente decorativo. La apuesta por golf, trail running y ciclismo, unida al cristal de zafiro y al titanio, le da una identidad propia dentro de la serie.

Opción recomendable para usuarios activos que valoren acabado, visibilidad exterior y un diseño más cuidado.

Usuarios que más lo aprovecharán

Personas que practican golf, trail running o ciclismo y quieren un reloj con orientación específica.

Usuarios que usan el smartwatch de manera intensiva y valoran materiales más resistentes.

Quienes consultan la pantalla en exteriores y necesitan mejor visibilidad a plena luz.

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