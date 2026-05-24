Dreame presenta la serie X60 Pro y Cyber X, su robot capaz de subir escaleras

Dreame Technology ha anunciado el lanzamiento de la serie X60 Pro, que presentará oficialmente en un evento el próximo 27 de mayo. La gama está formada por tres modelos: X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master, pensados para cubrir distintas necesidades de limpieza en el hogar.

La compañía sitúa esta nueva serie como la más potente e inteligente de su catálogo hasta la fecha, con mejoras centradas en la precisión, la autonomía y la capacidad de llegar a zonas difíciles.

Limpieza en rincones

El X60 Pro Ultra Complete incorpora el sistema Dual UltraExtend, una evolución de las tecnologías MopExtend y SideReach. Según la información facilitada por la marca, el cepillo lateral puede extenderse hasta 12 cm y la mopa hasta 18 cm, gracias a un brazo robótico biónico de doble articulación.

Ese diseño le permite alcanzar rodapiés, huecos bajo los muebles, patas de sillas y otros espacios estrechos en los que los robots aspiradores convencionales suelen tener más dificultades.

Más visión e inteligencia

La gama también integra el sistema AI OmniSight 3.0, con cámaras duales con IA de 120 grados y navegación Versalift. Dreame asegura que este sistema puede reconocer más de 320 tipos de objetos y detectar obstáculos de apenas 10 mm.

El robot incorpora además una luz azul proactiva para localizar manchas de líquidos transparentes y activar automáticamente un modo de fregado específico. La marca añade que responde en solo 0,1 segundos.

Potencia y autonomía

Otro de los puntos destacados es PowerMaster, una tecnología de carga rápida de 11 A que, según Dreame, recupera el 24% de la batería en 5,5 minutos. La firma afirma que el X60 Pro Ultra Complete puede cubrir hasta 1.000 m² con una sola carga.

A ello se suma una succión Vormax de 42.000 Pa, el cepillo antienredos HyperStream DuoBrush 2.0 y un sistema de fregado térmico profundo de 280 RPM, orientados a retirar suciedad incrustada y manchas difíciles en una sola pasada.

Tres versiones distintas

Junto al modelo principal, la serie incluye el X60 Pro Ultra Matrix y el X60 Pro Master. El primero incorpora una estación de intercambio de múltiples mopas y un compartimento para tres soluciones de limpieza, con el objetivo de adaptar el fregado a distintas estancias.

El X60 Pro Master, por su parte, se presenta como la versión con llenado y vaciado automáticos, con una estación más compacta y pensada para reducir el mantenimiento manual.

Cyber X sube escaleras

La novedad más llamativa es Cyber X, que Dreame presenta como el primer robot aspirador biónico del mundo con sistema de cuatro orugas capaz de subir escaleras. La compañía lo plantea como un avance para llevar la limpieza inteligente también entre plantas.

Según datos de la firma, Cyber X puede trabajar con distintos tipos de escalera, incluidas las rectas, en L, de caracol y de peldaños abiertos. La marca asegura que sube a 0,2 m/s y tarda 27 segundos en superar un escalón.

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Lanzamiento y disponibilidad

Dreame señala que el 27 de mayo revelará más detalles sobre Cyber X y sobre la disponibilidad de la serie X60 Pro. Además, 20 de los primeros compradores del X60 Pro podrán optar a un Cyber X de regalo, según la promoción anunciada por la empresa.