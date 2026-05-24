Amazfit lanza el Bip Max: un smartwatch asequible para iniciarse en el ejercicio

Amazfit ha presentado su nuevo reloj inteligente Bip Max, un dispositivo diseñado para personas que quieren iniciarse en la actividad física de forma progresiva. Con un enfoque centrado en la motivación y la constancia, el modelo propone rutinas sencillas —entre dos y tres sesiones semanales de 30 minutos— como punto de partida para mejorar la salud y la forma física.

El reloj busca acompañar a usuarios poco activos en la adopción de hábitos saludables a largo plazo, mediante el seguimiento de progresos, recordatorios de recuperación y un uso intuitivo desde el primer día.

Pantalla amplia y experiencia sencilla

Incorpora una pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas con un brillo de 3000 nits, lo que garantiza una correcta visibilidad tanto en exteriores como en interiores. Esta característica facilita la consulta rápida de datos clave durante el entrenamiento sin necesidad de navegar por menús complejos.

El dispositivo funciona con Zepp OS 5.0, una interfaz diseñada para ofrecer una experiencia fluida, con opciones de personalización como el ajuste del tamaño de fuente en seis niveles. Incluye múltiples esferas de reloj que permiten adaptar la visualización a las preferencias del usuario.

Entrenamiento guiado para principiantes

Uno de los principales enfoques del Bip Max es el apoyo a usuarios sin experiencia deportiva. A través de Zepp Coach, el reloj genera planes de entrenamiento personalizados en función del nivel físico de cada persona, facilitando una progresión sin sobreesfuerzos.

Da acceso a una biblioteca de entrenamientos profesionales y es compatible con plataformas como Runna y TrainingPeaks, lo que permite entrenar con supervisión externa. El dispositivo ofrece métricas avanzadas, como la técnica de carrera o el tiempo de contacto con el suelo, para analizar el rendimiento.

Salud, descanso y recuperación

Más allá del ejercicio, el smartwatch integra funciones de monitorización de la salud. Realiza un seguimiento del estado físico y del nivel de fatiga en periodos diarios, semanales y mensuales, mientras que la función BioCharge actualiza en tiempo real los niveles de energía física y mental.

El reloj también analiza la calidad del sueño, los niveles de estrés y la fatiga del sistema nervioso, generando informes completos accesibles con un solo clic. Estas herramientas permiten al usuario decidir cuándo entrenar o priorizar la recuperación.

Funciones inteligentes y uso sin móvil

El Amazfit Bip Max incorpora un ecosistema de aplicaciones con 4 GB de almacenamiento, que permite instalar apps deportivas y de estilo de vida. También incluye almacenamiento sin conexión para música y podcasts, lo que facilita entrenar sin necesidad de llevar el teléfono.

En actividades al aire libre, el dispositivo ofrece mapas sin conexión y navegación paso a paso con alertas de desviación. Además, permite gestionar el equipamiento deportivo, como el seguimiento del desgaste de zapatillas de running.

Autonomía y disponibilidad

El reloj cuenta con una batería de 550 mAh que ofrece hasta 20 días de uso habitual y hasta 10 días en condiciones intensivas.

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El Amazfit Bip Max ya está disponible a través de la web oficial de la marca y distribuidores autorizados, con un precio recomendado de 99,9 euros. Inicialmente se comercializará en color plata, con futuras versiones en azul oscuro y gris carbón.