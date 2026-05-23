Bill Gates, sobre qué puestos de trabajo seguirán existiendo pese a la irrupación de la IA

La disrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado de trabajo comienza a notarse y a preocupar a muchos españoles. A finales del mes de abril, un informe de la Fundación de Caja de Ahorros (Funcas) reveló que el impacto de esta tecnología podría traducirse en la destrucción bruta de entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los próximos diez años.

Los puestos de trabajo más afectados se concentrarían en tareas administrativas y técnicas, especialmente esas que tienen un alto componente rutinario y susceptible de automatización.

La IA reemplaza al humano

Este contexto de incertidumbre y cambios acelerados llega hasta las figuras más relevantes del mundo de la tecnología. El magnate y cofundador de la empresa tecnológica multinacional Microsoft, William Henry Gates, conocido como Bill Gates, ya ha repetido en varias ocasiones -como en una entrevista de Harvard con Arthur Brooks o en programas como 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon- que la IA va a reemplazar a los humanos en la mayoría de las tareas.

A pesar de los datos alarmantes por la pérdida de millones de empleos, Gates también se muestra positivo sobre algunos empleos que la IA no podrá reemplazar. El motivo principal según el empresario es la creatividad y el ingenio humano que requieren este tipo de trabajos.

La resiliencia a la tecnología

Gates menciona específicamente tres áreas profesionales las cuales serán, seguramente, resilientes a la automatización, y por lo tanto sustitución de la IA.

En primer lugar, el empresario explica que los avances científicos surgen de una mezcla de intuición, creatividad y lógica que la IA aún no es capaz de desarrollar. De esta forma, el sector de los biólogos e investigadores en ciencias de la vida se lo pone más difícil a esta tecnología para que los sustituya. En este sentido, la IA puede servir como refuerzo para procesar enormes volúmenes de datos y acelerar los análisis.

Una científica en un laboratorio. / EUROPA PRESS/UCLM / Europa Press

Por otro lado, Gates señala el sector de programadores y desarrollo de software, ya que es, precisamente, uno de los empleos indispensables para sostener la IA en un futuro. Y es que, aunque esta tecnología ya realiza tareas de programación, este empleo requiere de otras funciones más complejas como diseñar sistemas y, sobre todo, supervisar su correcto funcionamiento y asumir consecuencias ante posibles errores.

Un programador trabajando con el ordenador. / RITCHIE B. TONGO / EFE

Finalmente, el cofundador de Microsoft también asegura un futuro para los ingenieros del sector energético, que incluye desde la industria petrolera y nuclear hasta las energías renovables. La evolución hacia las energías limpias y sostenibles requiere de capacidades humanas para desarrollarse. Estos entornos requieren de una experiencia práctica y toma de decisiones que de tomarlas la IA y fallar podría acarrear graves consecuencias para la seguridad del medio ambiente y el resto de la humanidad.

Dos ingenieros al lado de aerogeneradores. / Chris James

En este contexto, Gates explica que en lugar de intentar competir con la IA, las personas que deseen asegurar un puesto de trabajo deben enfocarse en desarrollar habilidades que la complementen. Esto implica el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas, la comunicación compleja, la colaboración interdisciplinaria y la capacidad de aprendizaje y adaptación constante.

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