Google y Samsung adelantan unas gafas inteligentes que llevan la IA al día a día

Samsung y Google han aprovechado el escaparate de Google I/O 2026 para mostrar por primera vez unas nuevas gafas inteligentes que aspiran a acercar la inteligencia artificial a la rutina cotidiana. El proyecto nace de la colaboración con Gentle Monster y Warby Parker, dos firmas de referencia en el diseño de gafas, y se plantea como un dispositivo complementario al teléfono móvil, pensado para ofrecer asistencia sin manos y con una experiencia más natural.

La propuesta encaja con la dirección que están tomando ambas compañías en el terreno de la IA: llevar funciones avanzadas a formatos más discretos, más útiles y más integrados en la vida diaria. En este caso, la clave está en combinar el hardware de Samsung, la inteligencia de Google y el diseño de marcas especializadas para crear un producto que no solo sea tecnológico, sino también llevadero y deseable.

Gemini, siempre disponible

Las nuevas gafas están diseñadas para funcionar como una extensión del ecosistema Galaxy y del software de Google. A través de la voz, el usuario puede pedir ayuda a Gemini para orientarse, recibir sugerencias contextualizadas sobre lugares cercanos, gestionar mensajes, añadir citas al calendario o incluso traducir conversaciones y textos en tiempo real.

Una de las funciones más llamativas es precisamente la traducción: las gafas pueden interpretar menús, carteles o mensajes en el campo de visión del usuario y ofrecer una respuesta inmediata con audio adaptado a la voz del interlocutor. También permiten hacer fotografías y resolver tareas cotidianas sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo, una idea que refuerza el concepto de asistencia continua y discreta.

Diseño para llevarlas puestas

Más allá de la tecnología, Samsung, Google, Gentle Monster y Warby Parker han querido subrayar que estas gafas deben encajar en el uso cotidiano sin renunciar al estilo. Gentle Monster aporta una mirada más vanguardista y experimental, mientras que Warby Parker apuesta por líneas sobrias y atemporales.

Ese enfoque no es menor: el éxito de unas gafas inteligentes depende en buena medida de que el usuario las perciba como un accesorio normal, no como un gadget llamativo. Por eso, la colaboración con dos marcas con identidad propia busca resolver uno de los grandes retos del sector: integrar tecnología avanzada en un formato cómodo, elegante y socialmente aceptable.

La apuesta de Google por Android XR

El anuncio también refuerza la estrategia de Google en torno a Android XR, la plataforma con la que la compañía quiere impulsar la próxima generación de dispositivos inmersivos y vestibles. Estas gafas se sitúan justo en ese cruce entre realidad aumentada, asistencia por IA y computación contextual, un terreno en el que Google pretende consolidar su posición frente a otros competidores.

En paralelo, Samsung amplía así su ecosistema de dispositivos Galaxy con una categoría nueva, pensada para complementar al smartphone en lugar de sustituirlo. La lectura estratégica es clara: la próxima gran interfaz no será necesariamente una pantalla más grande, sino una presencia más invisible y constante de la inteligencia artificial en la vida del usuario.

Llegada prevista en otoño

Samsung y Google han avanzado que las primeras colecciones llegarán en otoño de 2026 a mercados seleccionados, aunque por ahora no han detallado precios ni especificaciones completas. En los próximos meses se irán conociendo más datos sobre autonomía, sensores, funciones exactas y disponibilidad por países.

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Por ahora, el anuncio funciona como una declaración de intenciones: las grandes tecnológicas quieren que la IA deje de vivirse solo en el teléfono o en el ordenador y pase a acompañar al usuario de una forma más natural. Y estas gafas son, precisamente, uno de los primeros pasos visibles en esa transición.