Pérdidas millonarias y con Elon Musk de amo absoluto: los secretos de SpaceX revelados en la solicitud para la mayor salida a bolsa de la historia

SpaceX, el gigante aeroespacial fundado por Elon Musk, ultima el plan de la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia. La compañía presentó este miércoles su solicitud para empezar a cotizar en los mercados a partir de junio, una operación que podría convertir al que ya es el hombre más rico del mundo en el primer trillonario que ha existido.

SpaceX es actualmente la mayor empresa privada del mundo. Su valoración oscila entre 300.000 y 350.000 millones de dólares, situándose así por delante de otras firmas como OpenAI, creadora de ChatGPT y que también planea su salida a bolsa, o la china ByteDance, dueña de TikTok. Tras su cotización, su valor podría catapultarse hasta los 1,75 billones de dólares.

El documento presentado ante las autoridades estadounidenses revela información financiera que hasta ahora había sido un misterio y que, como señala The Wall Street Journal, presenta una situación "notablemente peor" que la de cualquier otra gran empresa. A pesar de las mareantes cifras que baraja su salida a bolsa, SpaceX registró pérdidas en 2025 por valor de 4.900 millones de dólares, frente a los 791 millones de dólares de beneficio de 2024. La sangría se ha agravado este año con unas pérdidas de 4.300 millones de dólares, casi tanto dinero como todo el año pasado.

Starship, el megacohete de SpaceX, despega este martes en una exitosa misión de prueba. / Associated Press

Pérdidas por la IA

La compañía aeroespacial lidera el mercado de los lanzamientos al espacio gracias a su cohete Falcon y el del internet por satélite gracias al proyecto Starlink. Aunque el primero no es rentable, ambos negocios están consolidados, registrando unos ingresos acumulados de unos 15.500 millones de dólares el año pasado. Un 20% de esos fueron gracias a los contratos con agencias del Gobierno de Estados Unidos como la NASA, el Pentágono y las agencias de inteligencia y espionaje del país.

Sin embargo, los números rojos de SpaceX responden principalmente a la inteligencia artificial. Aunque la empresa obtuvo en 2025 unos ingresos de 18.700 millones, los gastos de capital del año pasado casi se duplicaron debido a la abultada inversión en chips, centros de datos y energía que requiere el entrenamiento de sistemas conversacionales como Grok. A eso se le suma que el pasado febrero Musk fusionó SpaceX con xAI, su empresa de IA, para concentrar esfuerzos para su salida a bolsa. En 2025, xAI gastó 12.700 millones en infraestructura y desarrollo, mientras que ingresó 3.200 millones.

Donald Trump y Elon Musk, juntos para presenciar el despegue de un coete de SpaceX / Brandon Bell / AFP

Con Musk al mando

Los documentos también confirman que Musk mantiene un firme control sobre la dirección y la propiedad de SpaceX. El magnate es actualmente director ejecutivo y el mayor accionista de la empresa, lo que le permite poseer el 85% de los derechos de voto. A efectos prácticos, apunta The Wall Street Journal, esta estructura "hará prácticamente imposible que los inversores destituyan a Musk" de su cargo al frente de la compañía que fundó en 2002 con la pretendida misión de colonizar Marte.

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El año pasado, Musk percibió un salario de tan solo 54.000 dólares. No obstante, la mayor parte de su remuneración proviene de dos paquetes enormes de acciones que se activarán si el controvertido empresario alcanza una serie de objetivos cuanto menos complicados, entre ellos disparar la capitalización bursátil de SpaceX a 7,5 billones de dólares, desplegar "centros de datos fuera de la Tierra" y establecer "una colonia humana permanente en Marte con al menos un millón de habitantes".