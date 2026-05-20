Un cambio histórico en su buscador, más IA y nuevas gafas inteligentes: todas las novedades de Google

Google ha anunciado el rediseño más significativo de su emblemática barra de búsqueda en un cuarto de siglo, transformándola en una interfaz preparada para las consultas más amplias a través de inteligencia artificial. En la conferencia de desarrolladores de Google I/O, el gigante tecnológico ha detallado que el nuevo buscador está diseñado para "expandirse y adaptarse de forma intuitiva a las necesidades del usuario", permitiendo describir requerimientos en un lenguaje más natural, largo y complejo.

"La caja de búsqueda inteligente pone nuestras herramientas de IA más potentes al alcance de la mano, haciendo que sea más fácil hacer preguntas", ha destacado Liz Reid, vicepresidenta y directora de Google Search, desde Shoreline Amphitheatre, un anfiteatro al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California.

El sistema dejará atrás el autocompletado tradicional para ofrecer sugerencias avanzadas basadas en IA. Además, aceptará de manera nativa entradas multimedia, lo que permitirá realizar búsquedas combinando texto, imágenes, videos, archivos y pestañas de Chrome.

IA para todo

Como parte de este "nuevo capítulo para el buscador", Google unificará las funciones de Resúmenes de IA y el Modo IA en una sola pantalla, disponible globalmente tanto para dispositivos móviles como para ordenadores de escritorio.

En una mesa redonda con periodistas, el director ejecutivo de Alphabet (la matriz de Google), Sundar Pichai, ha declarado que "lo extraordinario de la Búsqueda es cómo sigue evolucionando para cumplir con las expectativas del usuario". En ese sentido, Pichai ha apuntado que en los últimos tres años, con el auge de la IA generativa, los usuarios hacen consultas más largas, más consultas de voz, o usando imágenes e incluso consultas de video.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, presenta las novedades de Google. / Benjamin Fanjoy / AFP

"Para mí, la Búsqueda es el producto de IA más usado en el mundo y se está usando más que nunca, y evolucionamos para mantenernos un paso adelante de donde los usuarios quieren que estemos", ha continuado Pichai. El despliegue de esta nueva caja de búsqueda inteligente comenzará a implementarse a nivel global en todos los países e idiomas donde el Modo IA se encuentre disponible, entre los que se encuentra España.

Preguntar a YouTube

Otra de las presentaciones de su conferencia anual de desarrolladores ha sido Ask YouTube ('pregunta a YouTube'), una nueva herramienta impulsada por IA que permite a los usuarios interactuar de forma directa con los vídeos, realizar preguntas complejas sobre su contenido y obtener resúmenes automatizados en tiempo real.

"La gente viene a YouTube todos los días a hacer muchas preguntas; hay muchos videos geniales, pero puede ser difícil saber por dónde empezar. Ask YouTube reimagina por completo la experiencia, haciendo que la información sea mucho más digerible y fácil de navegar. Verás videos que se adaptan mejor a tus intereses y, lo más importante, salta directamente a la parte del video más relevante para ti", ha detallado Pichai.

La expansión de esta nueva herramienta comenzará este verano en Estados Unidos. Esta nueva función conversacional para la plataforma de vídeo en streaming llega pocas semanas después de que la compañía estadounidense implementara una tecnología similar en Google Maps. Además, Google ha lanzado otra herramienta de "experiencia conversacional" llamada Docs Live, que permite a los usuarios redactar textos, realizar análisis conjuntos y automatizar actas de reuniones de forma simultánea, extrayendo datos contextuales externos sin necesidad de abandonar la interfaz de trabajo.

Nuevas gafas inteligentes

Por último, la multinacional ha anunciado el lanzamiento "este otoño" de sus primeras gafas inteligentes de audio equipadas con su sistema de IA, desarrolladas en colaboración con Samsung y las firmas ópticas Gentle Monster y Warby Parker. Estas no incluirán pantalla y centrarán su experiencia en la interacción por voz de forma manos libres.

Google no ha anunciado el precio de salida de estos productos, que competirá directamente con las populares Ray-Ban de Meta, que ofrecen funciones similares. El nuevo dispositivo, que se conectará tanto a teléfonos Android como iOS, forma parte del desarrollo de Android XR, la nueva plataforma de realidad extendida creada de forma conjunta por Google, Samsung y Qualcomm.

El vicepresidente y director general de Realidad Mixta de Google, Sharam Izadi, anuncia el lanzamiento de unas gafas inteligentes. / Karl Mondon / AFP

El vicepresidente y director general de Realidad Extendida (XR) de Google, Shahram Izadi, ha sido el encargado de mostrar por primera vez los dos primeros modelos de la colección y ha asegurado que habrá más. A través de comandos de voz (que se activa cuando el usuario dice: Hey Google) o mediante un toque en el lateral de la montura, los usuarios podrán comunicarse con el asistente Gemini de manera privada a través de altavoces integrados, sin que el entorno pueda escuchar la respuesta.

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Entre las funciones principales que incorporará el dispositivo de audio destacan la traducción de voz y texto en tiempo real, la navegación guiada por GPS orientada según el campo de visión del usuario y la gestión de tareas complejas en segundo plano.