El superordenador de Barcelona lanza el primer laboratorio integrado de arte y ciencia en Europa

Arte, ciencia y tecnología de vanguardia se darán de la mano en Barcelona. El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha presentado este martes un nuevo y ambicioso proyecto de "alcance internacional" con el que pretende traducir la práctica artística en servicios "tangibles para la industria y la sociedad".

El BSC Creative Intelligence Lab, el primer laboratorio de arte y ciencia integrado en un centro de supercomputación en Europa, reunirá a artistas, diseñadores, pensadores y tecnólogos creativos que utilizarán tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en proyectos de investigación que irán más allá del arte para abordar otros retos como el cambio climático, las energías renovables, la soberanía digital o la medicina personalizada.

Para ello, desarrollará residencias, programas de formación, experimentos públicos y proyectos colaborativos enfocados a la innovación y a la aplicación práctica de ese conocimiento para que tenga un retorno social positivo. "Nuestra misión no es enriquecer a nadie (...) sino hacer ciencia que beneficie a la sociedad", explicó el año pasado Cristian Canton, director asociado del BSC, en una entrevista con EL PERIÓDICO. La primera residencia se activará durante la segunda mitad de 2026.

Edificio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que alojará a corto plazo dos ordenadores cuánticos complementarios. / BSC-CNS

Esta iniciativa del BSC estará dirigida por el físico Fernando Cucchietti, que encabeza desde hace casi 12 años el grupo de Analítica y Visualización de Datos del centro nacional de supercomputación. Además, contará con un consejo asesor internacional integrado por Ricard Robles, fundador del Sónar; la experta en políticas digitales Francesca Bria; Mónica Bello, directora de Platform Dalí; el historiador Nils Gilman, vicepresidente del think tank estadounidense Berggruen Institute; y el artista Enrique Rosas.

El centro nacional de supercomputación ha informado que, además de colaboradores históricos como Sónar+D, CCCB y HacTe, ha ampliado su red de alianzas institucionales a Ars Electronica, el festival de arte y tecnología más relevante del mundo, y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary como "socios de futuro".

Colaboración entre artistas y científicos

El Creative Intelligence Lab beberá de la dilatada experiencia interdisciplinar que el BSC ha puesto en práctica a través de su grupo de Analítica y Visualización de Datos. "Se ha demostrado que la colaboración entre creativos e investigadores es científicamente productiva, económicamente sostenible y culturalmente relevante", explican. Sus resultados son "numerosas publicaciones científicas, varias tesis doctorales y una patente tecnológica".

El mayor centro de supercomputación del sur de Europa también ha colaborado con artistas como la polifacética intérprete y compositora catalana Maria Arnal, una alianza que ha dado lugar a un álbum de música, una exposición, una instalación interactiva y una publicación científica que quiere abrir la puerta a "aplicaciones potenciales en industria musical, escénica, audiovisual, así como en salud y educación de la voz".

Mateo Valero, director del BSC-Centro Nacional de Supercomputación. / Alex Domínguez

Centro puntero

El BSC hospeda en sus entrañas el supercomputador MareNostrum 5, uno de los más potentes del mundo. Eso ha hecho que la Comisión Europea haya seleccionado el puntero centro catalán para ser una de las "fábricas de inteligencia artificial" de la Unión Europea, misión por la que recibirá una inversión cercana a los 200 millones de euros.

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En esa dirección, el director del BSC y pionero de la supercomputación en España, Mateo Valero, acompañó la semana pasada al president de la Generalitat, Salvador Illa, en su viaje a Silicon Valley, donde cerró un convenio de colaboración con Nvidia y Supermicro, dos importantes compañías especializadas en la fabricación de los chips que son columna vertebral de la IA. La primera es la empresa más valorada del mundo por delante de gigantes como Google, Apple o Microsoft.