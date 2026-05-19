Un solo robot para fondo, paredes y superficie: análisis del Beatbot Sora 70

El Beatbot Sora 70 aspira a ser algo más que un limpiafondos: quiere sustituir una larga lista de tareas manuales y de pequeños aparatos auxiliares reuniendo en un solo equipo la capacidad para aspirar el fondo, frotar paredes, recoger restos de la superficie y limpiar plataformas someras.

Contexto y propuesta de valor

La firma Beatbot presenta el Sora 70 como un robot de gama alta diseñado para ofrecer una limpieza completa de la piscina en un único ciclo: tratamiento de la superficie del agua, limpieza del fondo, fregado de paredes, repaso de la línea de flotación y acceso a plataformas poco profundas con al menos 20 cm de agua.

Su enfoque combina hardware —bomba central de alto rendimiento, cesta de gran capacidad y estructura flotante— y software —navegación con sensores ultrasónicos (SonicSense) y control desde la app— con el objetivo de reducir la intervención humana al mínimo.

Diseño y construcción

En dimensiones y peso el Sora 70 es voluminoso pero pensado para la función: sus medidas (434 × 430 × 285 mm) y sus 10,4 kg reflejan la presencia de una bomba potente, una batería de gran capacidad y un depósito de residuos de 6 litros.

La carcasa y los sellos presentan una protección IP68 declarada, un estándar adecuado para un dispositivo que opera dentro del agua de forma continuada.

Incorpora un sistema de flotación de cuatro cámaras que, combinado con SmartDrain, permite que el robot ascienda a la superficie al finalizar el ciclo y expulse parte del agua interna para que su recogida sea más cómoda.

Destacar que este equipo cuenta con cinco premios en los galardones CES 2026, el Beatbot Sora 70 ya está disponible para que cualquier propietario de una piscina de dimensiones de hasta 300 metros cuadrados pueda adquirirlo en dos colores, púrpura lavanda o azul profundo.

Tecnologías de limpieza

JetPulse y recogida en superficie: El modelo integra un sistema JetPulse de doble chorro orientado a empujar la basura flotante hacia el centro de succión en lugar de dispersarla, una característica que diferencia su aproximación a la limpieza de superficie frente a los robots que solo aspiran desde el fondo.

Succión y filtrado: La bomba autodesarrollada genera 6.800 GPH (aprox. 25.700 LPH) y está acompañada de una cesta de 6 litros capaz de retener hasta 800 hojas en condiciones de laboratorio; además existe un filtro opcional ultrafino de 3 micras para partículas finas.

Navegación y detección de obstáculos: SonicSense, el sistema de sensores ultrasónicos, supervisa el entorno para detectar obstáculos, transiciones y pendientes, intentando adaptar la trayectoria del robot y permitiendo la limpieza de plataformas y zonas con cambios de nivel.

Autonomía y ciclos de trabajo

Monta una batería de 10.000 mAh que, según las pruebas realizadas al equipo, ofrece hasta 5 horas de limpieza del fondo o hasta 7 horas en modo superficie. Con esa autonomía presume de cubrir piscinas de hasta 300 m² con una sola carga.

El robot también incorpora una función de estacionamiento automático en el borde cuando termina el ciclo o cuando el nivel de batería es bajo, lo que facilita su recuperación sin necesidad de poleas o grúas manuales.

Usabilidad y control

Beatbot ofrece control mediante su app, que permite programar ciclos, seleccionar modos y recibir actualizaciones OTA. No obstante, las notas técnicas ya aclaran que varias funciones de la app —navegación y “one-click parking”— solo funcionan cuando el robot ya está en la superficie, debido lógicamente a limitaciones de la señal Wi‑Fi. Esto obliga al usuario a ser consciente de esa condición operativa para poder usar todas las funciones remotas.

La recuperación física es más ligera gracias a SmartDrain, pero con agua en su interior, si no se vacía requiere cierta capacidad física o ayuda según el contexto. Pero no hay motivo para no vaciarlo.

Rendimiento práctico

Esta hecho para retirar hojas enteras, arena gruesa y algas resistentes, gracias a la combinación de su succión potente y filtro grande; el filtro opcional de 3 μm apunta a mejorar la captación de partículas muy finas cuando el objetivo es mantener el agua más cristalina.

La limpieza de superficies mediante JetPulse es una ventaja evidente en piscinas con abundante materia flotante (hojas, insectos), evitando la tediosa necesidad de repasar la superficie con una red.

La capacidad de trabajar en plataformas de solo 20 cm de profundidad amplía el alcance sobre los escalones y salientes típicos de piscinas residenciales, destacar que el robot necesita que esas áreas cumplan las dimensiones mínimas indicadas.

Valoración

El Beatbot Sora 70 es un producto ambicioso que resuelve una demanda real: reducir el trabajo manual de usuarios de piscinas que lidian con hojas, suciedad superficial y recorridos complicados con plataformas y escalones. Su combinación de succión potente, amplia capacidad de depósito, filtrado fino opcional y tecnología JetPulse le otorgan ventajas prácticas frente a modelos que solo actúan en el fondo.

El dispositivo es una de las propuestas más completas del mercado doméstico de robots limpiafondos: integra succión elevada, filtrado fino opcional, limpieza de superficie y una autonomía notable, todo ello con funciones pensadas para facilitar la recuperación y el uso cotidiano. Si se ajustan capacidades y necesidades, se convertirá en una utilísima herramienta que reducirá trabajo y visitas manuales al agua.

Prestaciones competitivas

En comparación con otros robots del mercado actual, de semejante precio, hay que destacar que sus capacidades no se limitan a trabajar el fondo de la piscina, sino que amplía la limpieza a paredes, línea de flotación, superficie y también a plataformas poco profundas. Su capacidad de succión, de 6.800 GPH, y su depósito de 6 litros lo sitúan por encima de muchos modelos domésticos, que suelen ofrecer menos autonomía y menos espacio para residuos. Una batería de 10.000 mAh con hasta 5 horas de limpieza del fondo o 7 horas en superficie, es una cifra muy atractiva que permite afrontar piscinas de hasta 300 metros cuadrados sin interrupciones.

Precio y disponibilidad

Beatbot ha fijado el precio de venta al público recomendado en 1.499 € para el Sora 70; se comercializa en dos colores (púrpura lavanda y azul profundo) y su disponibilidad se ha anunciado en los canales oficiales de la marca. En estos momentos cuenta con un descuento promocional.

¿Para quién está pensado este robot?

Propietarios de piscinas medianas o grandes (hasta 300 m²) con vegetación cercana que produce hojas y residuos flotantes con frecuencia; el JetPulse puede ahorrar repasos con la red.

Usuarios que valoran la autonomía y la capacidad de dejar el robot funcionando largos periodos sin vigilancia (hasta 5 h en fondo, 7 h en superficie).

Piscinas con plataformas o repisas de al menos 20 cm de profundidad donde se acumulen restos; el Sora 70 puede tratar estas zonas como áreas de limpieza estándar.

Para quien desee un equipo de gama alta que unifique varias tareas y reduzca la dependencia de accesorios y limpiezas manuales.

Características técnicas

Cobertura de limpieza: Superficie, paredes, línea de flotación, suelo, plataformas.

Limpieza de superficie: Recogida de suciedad en la superficie JetPulse™ con doble chorro.

Detección de obstáculos: Evita los obstáculos con sensores ultrasónicos SonicSense™.

Potencia de succión: 6.800 GPH.

Capacidad de residuos: 6 litros.

Capacidad de la batería: 10.000 mAh.

Tiempo de funcionamiento: Hasta 5 horas (limpieza de suelos, modo ECO) o hasta 7 horas (limpieza de superficies).

Profundidad mínima del agua: 20 cms.

Cobertura del tamaño de la piscina: Hasta 300 m².

Dimensiones del robot: 434 × 430 × 285 mm.

Peso: 10,4 kgs.

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Protección: Resistencia al agua IP68.